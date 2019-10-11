Победитель шоу «Голос. 60+» 69-летний Леонид Сергиенко: «Теперь пойду учиться! Давно пора…»

В эфире Первого канала уже стартовал восьмой сезон шоу «Голос», начавшийся сразу же после финального аккорда вокального проекта для пожилых - «Голос. 60+». В нем была и интрига, и почти драма, и неожиданная развязка.

— Во втором сезоне самого взрослого «Голоса» главный приз взял Леонид Сергиенко, 69-летний шахтер из Макеевки, что в Донецкой области. Хотя многие надеялись, что зрители проявят милосердие к другой финалистке - Людмиле Пахомовой из Апрелевки, что в области Московской. В 91 год бабушка прилежно приезжала на съемки, репетиции, генеральные прогоны, но выиграть не смогла. Выбыла на первом этапе финала. Жалко? Да, но что делать? Самые большие победы Людмила Алексеевна уже одержала: прошла Великую Отечественную, работала в тылу на заводе, выхаживала раненых, выигрывала соревнования по стрельбе и гимнастике, пережила гибель близких и паралич отца. Она стала символом второго сезона шоу. И примером для всех. Леонид Сергиенко, выигравший проект, сам не ожидал, что зритель так единодушно поддержит его.

— Я даже заявку на конкурс не отправлял, - признался он «Телепрограмме» сразу после победы. - Эти интернеты вообще не моя тема, не могу ничего там делать. Помогла девочка из нашего оркестра, в котором я пою в Донецке. Дай ей бог за то, что она меня сюда выпроводила. Мотался каждый раз 16 — 18 часов в автобусе за 1200 километров. Мне ведь уже 69 лет. Бодрый, конечно! (смеется). Но тяжеловато.

В суперфинале шоу вокалист-самоучка победил мастера - заслуженного артиста России москвича Юрия Шиврина в пропорции 70,1% голосов на 29,9%. Более чем двукратный перевес объяснить можно. Во-первых, человек из народа, фактически из-под земли. Во-вторых, зрительницы не могли не купиться на густой красивый баритон (переходящий то в бас, то в тенор), которым Сергиенко очаровал и наставников. В-третьих, профессиональному артисту всегда хочется предпочесть самородка. Леонид именно такой - еще во время слепых прослушиваний признавался, что не учил нот, не имеет музыкального образования и всегда пел душой, а не по музыкальной грамоте.

— Если так взять, то за меня болеют (распахивает объятия) …от Калининграда до Камчатки! - считает вокалист. - Точно говорю! Звонят, поддерживают. Очень им благодарен. Вот стою, держу этот кубок и не верю, что это случилось. Наверное, скоро поверю! Сейчас пока хожу по сцене как во сне. Вообще я долго шел к этому. Занимался сам, пел на слух, потом бросал, потом возвращался, снова бросал. Но в этот раз сказал себе твердо: «Пойду до конца!» Надеялся на хороших и прекрасных людей, которые голосовали. Только они могут решить - кто, что и как. Их обмануть нельзя.

Люди, как никто другой, разглядели в шахтере своего человека. Он с 14 лет работал в совхозе, а в 19 лет, как только разрешили, первый раз спустился в шахту. Затем отслужил в армии и по возвращении начал осваивать профессию шахтера. Отработал 28 лет проходчиком на шахте под названием «Холодная балка». Сергиенко вышел на пенсию и остался жить в Макеевке - под обстрелами. Он ведет домашнее хозяйство, разводит кур и перепелок. Хотя еще до войны часто выступал в Киеве: в филармонии и оперном театре. Даже выигрывал конкурс «Голос Донбасса». Горняк жалуется: в родной республике на большие концерты его практически не зовут. В голосе Сергиенко слышится боль и обида за это.

— Сколько я прожил - ни на один концерт не позвали, не пустили, - сетует он. - Ни на один! Никогда не приглашали. И вот теперь я сказал: никогда на них не пойду, если после этой победы позовете. Лучше дома буду петь.

Наверняка Леонид Федорович горячится. Чего не скажешь в запале?! Удивительно, что победа в шоу «Голос. 60+» (и призовой миллион рублей тоже) подстегнула взрослого человека, который разменяет в следующем году восьмой десяток, пойти учиться!

— Ну пора бы, - улыбается Сергиенко. - А то пою всю жизнь, а нот не учил. И вот решил поступить у нас в Донецке в музыкальную академию, да. Один экзамен, правда, еще не сдал (чешет затылок). Сольфеджио. Самое муторное такое, противное. Дали толстенную книгу, учил-учил… Ну посмотрим на экзамене, что выучил.