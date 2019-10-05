Стал известен победитель шоу «Голос 60+»

После завершения голосования был определен победитель второго сезона шоу «Голос 60+». Им стал Леонид Сергиенко. Именно подопечный Пелагеи набрал наибольшее количество голосов телезрителей.

Перед награждением победителя ведущий шоу Дмитрий Нагиев предоставил слово вице-победителю Юрию Шиврину. Участник программы поблагодарил создателей проекта и своего наставника Льва Лещенко. «Я вас люблю», — признался он артисту.

Победителя второго сезона шоу Леонида Сергиенко поздравил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, заявив, что тому удалось подняться «на вершину эстрадной музыки». При этом он напомнил, что через несколько дней стартует новый сезон шоу «Голос».

В финале программы победитель исполнил композицию «Живет моя отрада». Затем на сцену поднялись все финалисты и спели песню «Поворот».