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Стал известен победитель шоу «Голос 60+»

Финал второго сезона программы показал Первый канал 4 октября.

Стал известен победитель шоу «Голос 60+»
Дмитрий Нагиев. Фото: Руслан Рощупкин/КП

После завершения голосования был определен победитель второго сезона шоу «Голос 60+». Им стал Леонид Сергиенко. Именно подопечный Пелагеи набрал наибольшее количество голосов телезрителей. 

Перед награждением победителя ведущий шоу Дмитрий Нагиев предоставил слово вице-победителю Юрию Шиврину. Участник программы поблагодарил создателей проекта и своего наставника Льва Лещенко. «Я вас люблю», — признался он артисту. 

Победителя второго сезона шоу Леонида Сергиенко поздравил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, заявив, что тому удалось подняться «на вершину эстрадной музыки». При этом он напомнил, что через несколько дней стартует новый сезон шоу «Голос». 

В финале программы победитель исполнил композицию «Живет моя отрада». Затем на сцену поднялись все финалисты и спели песню «Поворот». 

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Тэги:

ГолосДмитрий НагиевЛев ЛещенкоПервый каналШоу "Голос 60+"Юрий Аксюта
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Стал известен победитель шоу «Голос 60+»
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