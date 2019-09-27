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Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу

Создатели программы заявили, что выбрали в качестве центральной персоны «настоящего, успешного мужчину».

Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу
Гуф/Фото: https://teleprogramma.pro/news/1161017-v-seti-nazvali-glavnogo-holostyaka-7go-sezona-i-eto-ne-u3427/

Продюсеры шоу «Холостяк» опровергли участие Гуфа в новом сезоне шоу. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что именно за сердце Алексея Долматова будут бороться претендентки. В качестве доказательства публиковалось фото якобы со съемок телепроекта. Создатели подтвердили, что рассматривали Гуфа в качестве претендента, но чуть позже его кандидатура была отклонена по неназванным причинам.

На ТНТ отметили, что окончательное утверждение холостяка осуществилось в последний момент. Кто именно должен будет жениться в финале, сценаристы пообещали раскрыть скоро. Сейчас же об этом человеке известно лишь то, что он является «эталоном настоящего мужчины». «Следите за новостями», — кратко резюмировали на телестанции для «Стархита».

Напомним, ранее Гуф опубликовал на личной странице в Instagram фото со съемок. В кадре рэпер предстал в классическом костюме с красной розой в кармане. «Она сказала «да», — подписал он фотографию.

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Гуфженихзагадкановый сезон шоу "Холостяк"ТНТшоу "Холостяк"
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Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу
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