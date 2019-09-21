Лена Миро раскритиковала выбор нового холостяка для шоу

Блогер заявила, что раз уж Гуфа выбрали новым героем телепроекта, значит, «в стране закончились все геи».

Блогер Лена Миро остро раскритиковала выбор продюсеров проекта «Холостяк». Девушка заявила, что если новым центром женского притяжения станет рэпер Гуф, значит, «в стране закончились все геи». Миро обвинила сценаристов в отсутствии фантазии – мол, те в течение семи сезонов обманывали всех поклонниц своего шоу, показывая им мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, и смеялись за кадром. Используя персонажей, продюсеры якобы продвигали необходимых им дам в финал.

Миро отметила, что сейчас, когда список мужчин нетрадиционной ориентации закончился, выбор пал на рэпера Гуфа – человека с сомнительной биографией. В своем крике души блогер заявила, что раз Долматов был женат на Айзе, значит, он морально испорчен. Кроме того, по данным девушки, знаменитость регулярно изменял своей пассии, что его также не красит. Именно так в жизни Гуфа появилась Кэти Топурия, отмечает Миро.

«Про Кетеван и говорить нечего — та еще прелесть. Впрочем, уезжая на гастроли, Гуф регулярно лез на какую-то совсем уж отшибленную несовершеннолетнюю девку из Перми», — пишет она.

Миро отметила, что в следующем сезоне «Холостяка» на ТНТ начнется праздник, ведь кому-то из матерей достанется «классный зять». В конце же Миро задалась вопросом, не боятся ли девушки болезней, передающихся половым путем, ведь Гуфа перед целью ничего не остановит – то, что ему нужно, он возьмет силой.

Напомним, ранее в прессе появились слухи, что новым героем «Холостяка» станет Гуф. В Сети появились снимки, на которых мужчина одет в классический костюм, а внизу кадра красуется съемочная аппаратура с надписью HOLOST507.