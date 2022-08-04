Сценарист «Дома дракона» пояснила, какое насилие над женщинами будет показано в сериале

Американцы расстраивались, плакали, но продолжали смотреть «Игру престолов». Культовый фэнтези-сериал был наполнен натуралистичными сценами насилия, в том числе и сексуального. Это добавило ему «перчинки», но также в Сети появилось много критики, мол, нехорошо показывать в кадре, как насилуют женщин.

Сценарист и исполнительный продюсер нового сериала «Дом дракона» (приквел «Игры престолов») Сара Хесс отмечает, что ее шоу не будет зарабатывать рейтинг, показывая, как мужчины издеваются над женщинами в постели.

Тем временем ее коллега Мигель Сапочник вызвал ажиотаж у публики, когда в недавнем интервью сказал, что в приквеле будет немало жесткого обращения с женщинами. Мол, нельзя игнорировать страдания женского пола в средневековой Европе, которая стала прототипом выдуманной вселенной Джорджа Мартина.