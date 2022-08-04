Сценарист «Дома дракона» пояснила, какое насилие над женщинами будет показано в сериале

Американцы расстраивались, плакали, но продолжали смотреть «Игру престолов». Культовый фэнтези-сериал был наполнен натуралистичными сценами насилия, в том числе и сексуального. Это добавило ему «перчинки», но также в Сети появилось много критики, мол, нехорошо показывать в кадре, как насилуют женщин.
Сценарист и исполнительный продюсер нового сериала «Дом дракона» (приквел «Игры престолов») Сара Хесс отмечает, что ее шоу не будет зарабатывать рейтинг, показывая, как мужчины издеваются над женщинами в постели.
Тем временем ее коллега Мигель Сапочник вызвал ажиотаж у публики, когда в недавнем интервью сказал, что в приквеле будет немало жесткого обращения с женщинами. Мол, нельзя игнорировать страдания женского пола в средневековой Европе, которая стала прототипом выдуманной вселенной Джорджа Мартина.
«Я хотела бы уточнить, что мы не изображаем сексуальное насилие в сериале, — прокомментировала Сара Хесс изданию Vanity Fair. - Мы оставляем произошедшее за кадром, а вместо этого показываем последствия и влияние случившегося на жертву и мать преступника. Я горжусь тем, что наше шоу сосредотачивается на насилии в отношении женщин, которое в целом присуще патриархальной системе».
«Есть много исторических или основанных на истории сериалов, которые романтизируют влиятельных мужчин в сексуальных отношениях с женщинами, которые не достигли возраста согласия, даже если те «желали». Мы и показываем это на экране, и не делаем этого. Не стоит уклоняться от того факта, что наших главных героинь в первой половине шоу принуждают и манипулируют ими, чтобы они выполняли волю взрослых мужчин. Это делают не обязательно те, кого мы определили бы как насильников или обидчиков, но часто действующие из лучших побуждений мужчины, которые не в состоянии понять, что то, что они делают, травмирует и угнетает, потому что система, в которой они все живут, нормализует это. Это менее очевидная вещь, чем изнасилование, но столь же коварная, хотя и в другом ключе».
Издание добавляет, что сами по себе акты изнасилования будут присутствовать в сериале, но перестанут быть бессмысленными (и беспощадными), и не стоит ждать их детального изображения на экране.
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Премьера «Дома дракона» состоится 21 августа. Российские зрители смогут посмотреть сериал на «Амедиатеке» на следующий день.