Порочный принц, много драконов и женское коварство: чем удивит «Дом дракона»

21 августа состоится премьера одного из самых ожидаемых проектов в мире – сериала «Дом дракона». Несмотря на санкционное давление, его смогут увидеть и в нашей стране. Сериал, который является приквелом нашумевшей «Игры престолов», появится в онлайн-кинотеатре Okko. А значит, в ближайшее время народ хоть немного отвлечется от тяжелой актуальной повестки и погрузится в перипетии судеб главных героев.

О чем сериал «Дом дракона»

Итак, действие сериала «Дом дракона» происходит за 200 лет до событий, описанных в «Игре престолов». В его основа легла книга писателя, создателя «Игры…» Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Сериал расскажет о взлетах и падениях династии Таргариенов. Итак, по сюжету король Визерис намеревается передать престол своей дочери Рейнире. Но будучи еще мужчиной в самом расцвете сил, женится. И супруга Алисента, кстати, подруга Рейниры, дарит ему долгожданного наследника, а впоследствии еще троих детей.

С этого дня положение Рейниры как будущей королевы меняется. Теперь на трон Семи королевств претендует старший сын Алисенты – принц Эйгон. На престол поглядывает и брат короля Визериса – принц Деймон, который ради обретения власти готов пойти даже на инцест. На этом противостоянии, которое постепенно перерастает в Гражданскую войну, и строится сюжет сериала «Дом дракона». Чем же может удивить зрителей новый проект HBO?

Одна из самых актуальных зрительских шуток звучит так: «Верните нам, пожалуйста те времена, когда нашей самой большой проблемой было обсуждение провального финала «Игры престолов», а не вот это вот все». И действительно, в спокойном 2019 году неудачный конец знаменитого киноэпоса не обсуждал только ленивый. Одна из главных претензий зрителей к создателям проекта заключалась в том: «Ну, как они могли «убить» Дейнерис? Да разве можно было такое допустить? Просто ох и ах!»

Как говорят кинокритики, подобных сценарных встрясок, которые были присущи «Игре престолов», на этот раз вряд ли можно ожидать. Ведь продюсером «Дома дракона» выступает сам Джордж Мартин. А это значит, что создатели сериала, как минимум, будут советоваться с ним по поводу отличий киноистории с сюжетом оригинального романа. И никакой расправы с условной «Дейнерис» можно не опасаться. Хотя в этом непростом мире возможно все.

Какой мы увидим принцессу Рейниру

Кстати, о Дейнерис. Многие фанаты «Игры престолов» убеждены, что принцесса Рейнира даже внешне напоминает персонажа Эмилии Кларк. К тому же, судя по описанию нового сериала, героиня «Дома дракона» - такая же сильная, независимая и свободолюбивая, как и ее предшественница. Точнее, как и ее «потомок». Ведь новый сериал является приклвелом «Игры престолов», а не наоборот.

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