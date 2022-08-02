Порочный принц, много драконов и женское коварство: чем удивит «Дом дракона»

21 августа состоится премьера одного из самых ожидаемых проектов в мире – сериала «Дом дракона». Несмотря на санкционное давление, его смогут увидеть и в нашей стране. Сериал, который является приквелом нашумевшей «Игры престолов», появится в онлайн-кинотеатре Okko. А значит, в ближайшее время народ хоть немного отвлечется от тяжелой актуальной повестки и погрузится в перипетии судеб главных героев.
О чем сериал «Дом дракона»
Итак, действие сериала «Дом дракона» происходит за 200 лет до событий, описанных в «Игре престолов». В его основа легла книга писателя, создателя «Игры…» Джорджа Мартина «Пламя и кровь».
Сериал расскажет о взлетах и падениях династии Таргариенов. Итак, по сюжету король Визерис намеревается передать престол своей дочери Рейнире. Но будучи еще мужчиной в самом расцвете сил, женится. И супруга Алисента, кстати, подруга Рейниры, дарит ему долгожданного наследника, а впоследствии еще троих детей.
С этого дня положение Рейниры как будущей королевы меняется. Теперь на трон Семи королевств претендует старший сын Алисенты – принц Эйгон. На престол поглядывает и брат короля Визериса – принц Деймон, который ради обретения власти готов пойти даже на инцест. На этом противостоянии, которое постепенно перерастает в Гражданскую войну, и строится сюжет сериала «Дом дракона». Чем же может удивить зрителей новый проект HBO?
Одна из самых актуальных зрительских шуток звучит так: «Верните нам, пожалуйста те времена, когда нашей самой большой проблемой было обсуждение провального финала «Игры престолов», а не вот это вот все». И действительно, в спокойном 2019 году неудачный конец знаменитого киноэпоса не обсуждал только ленивый. Одна из главных претензий зрителей к создателям проекта заключалась в том: «Ну, как они могли «убить» Дейнерис? Да разве можно было такое допустить? Просто ох и ах!»
Как говорят кинокритики, подобных сценарных встрясок, которые были присущи «Игре престолов», на этот раз вряд ли можно ожидать. Ведь продюсером «Дома дракона» выступает сам Джордж Мартин. А это значит, что создатели сериала, как минимум, будут советоваться с ним по поводу отличий киноистории с сюжетом оригинального романа. И никакой расправы с условной «Дейнерис» можно не опасаться. Хотя в этом непростом мире возможно все.
Какой мы увидим принцессу Рейниру
Кстати, о Дейнерис. Многие фанаты «Игры престолов» убеждены, что принцесса Рейнира даже внешне напоминает персонажа Эмилии Кларк. К тому же, судя по описанию нового сериала, героиня «Дома дракона» - такая же сильная, независимая и свободолюбивая, как и ее предшественница. Точнее, как и ее «потомок». Ведь новый сериал является приклвелом «Игры престолов», а не наоборот.
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Кадр из сериала «Дом дракона»
Судя по трейлеру, принцесса Рейнира будет появляться в сериале то в образе маленькой девочки, то уже молодой женщины. Первые серии, наверняка, посвящены отношениям двух «заклятых» подруг, сражающихся за власть и любовь короля, – Рейниры и Алисенты. Неслучайно фанаты «Игры престолов» сравнивают последнюю с Серсеей Ланистер, известной своим умением плести интриги.
Порочный принц и благородный рыцарь
Не исключено, что многие зрительницы влюбятся в Деймона Таргариена – коварного блондина с проницательным взглядом, роль которого сыграл актер Мэтт Смит. В книге Джорджа Мартина его называют Порочным принцем.
Судя по сюжету романа Джорджа Мартина, у Деймона очень неоднозначные отношения с родной племянницей. Так, согласно роману он обучает Рейниру искусству любви, когда она признается ему в том, что влюблена в рыцаря Кристина Коля. Деймон говорит, мол, рыцарь не обращает на тебя внимания, поскольку не видит в тебе женщину. Однако после «уроков» от Порочного принца положение Рейниры только ухудшается. Поскольку Кристин шокирован тем, откуда у принцессы могли взяться такие познания в искусстве обольщения. А потом, по сюжету романа, дядя и племянница вообще женятся.
Кадр из сериала «Дом дракона»
Однако по трейлеру видно, что сценаристы «Дома дракона» будут развивать эту сюжетную линию неторопливо, осторожно, по мере нарастания эмоций. Как говорят, от любви до ненависти.
Если судить по первым кадрам, пока дядя и племянница являются главными антагонистами сериала. Но то ли еще будет.
Да и сначала по сюжету книги «Пламя и кровь» Рейнира должна стать женой Лейнора Велариона – сына прославленного мореплавателя Корлиса Велариона. Кстати, роль Корлиса, который предстает в сериале чернокожим персонажем с белокурыми дредами, сыграл актер Стив Туссэн.
По словам артиста, сначала его очень расстроила критика фанатов саги, недовольных его цветом кожи. Но потом он решил, что не стоит переживать из-за нападок хейтеров. Такой выбор создателей проекта, безусловно, еще долго будет вызывать горячие споры, но, наверняка, вызовет дополнительный зрительский интерес к масштабному проекту.
Кадр из сериала «Дом дракона»
На роль второго краша проекта (после принца Деймона), как любят говорить тинейджеры, безусловно, претендует тот самый Кристин Коль, в которого Рейнира влюбилась, еще будучи семилетней девочкой. Этот образ воплотил молодой британский актер Фабьен Франкель. Не исключено, что обладатель угольно-черных волос и светло-зеленых глаз, наделенный природным обаянием и галантностью и в то же время большими амбициями, как описывают рыцаря в книге, разобьет не одно женское зрительское сердце.
В общем, в новом сериале нас ожидают разбитые сердца, запретная любовь, порочная страсть и, безусловно, волнующие эротические сцены, которыми так славилась и «Игра престолов».
Кинжал Короля ночи
А вообще фанатских теорий о новом проекте довольного много. Когда в октябре прошлого года вышел тизер «Дома дракона», в одной из сцен поклонники «Игры» разглядели некий кинжал. По их предположению, это тот самый валирийский кинжал, с помощью которого в «Игре престолов» убили Короля Ночи. Возможно, в «Доме дракона» мы снова услышим о Короле. Правда, пока непонятно, в каком именно контексте.
Кадр из сериала «Дом дракона»
Драконов станет больше
Ну и конечно, не надо быть Оракулом, чтобы предположить: в «Доме драконов» драконов станет больше. Даешь много драконов! В книге «Пламя и кровь» говорится о 20 чудищах, живших во времена Визериса. Правда, для представителей династии Таргариенов это, скорее, домашние животные, которые их слушаются. Зрители хорошо помнят этот факт еще со времен Дейнерис, приручившей своих трех драконов.
В общем, по масштабам, эпичности, сюжетным поворотам, а также использованию новых технологий «Дом дракона» ничуть не уступает нашумевшей «Игре престолов», а в каких-то моментах даже превосходит ее.
Ведь если в съемках «Игры» использовались преимущественно зеленые экраны, то в «Доме» задействована высокотехнологичная студия Warner Bros. А это значит, что LED-панели и специальные светодиоды воссоздавали вокруг актеров те изображения, которые будут показаны в сериале, поэтому артистам было легче адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам.
Суммируя вышесказанное, можно сказать, что представителям HBO удастся реабилитироваться перед своими зрителями после сомнительного финала «Игры престолов». Хотя… Поживем-увидим.