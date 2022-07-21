Драконы не подвластны санкциям: в России покажут сериал-приквел «Игры престолов»

«Дом дракона» официально дублирован на русский язык.
«Дом дракона»

Кадр из сериала «Дом дракона». Фото: «Амедиатека»

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» покажет официальную дублированную на русский язык версию нового фэнтези-сериала HBO «Дом дракона» - приквела «Игры престолов». Премьера состоится 22 августа, на следующий день после выхода картины в Америке.

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Удивительно и одновременно радостно, что западные санкции никак не повлияли на российский релиз сериала. В сложившейся ситуации это настоящий подарок для многочисленных поклонников «Игры престолов».

Напомним, события «Дома дракона» разворачиваются за 200 лет до оригинального сериала. Таргариены правят Семью королевствами, и решение старого правителя посадить на Железный трон свою дочь толкает страну в гражданскую войну. Ведь у короля есть и наследник мужского пола, а у того имеются собственные последователи и драконы.

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