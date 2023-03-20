«Огромный талант с неустроенностью и одиночеством»: Гринева и Спивак – о своих героинях и Фаине Раневской в сериале «Раневская»

На Первом канале продолжается показ сериала «Раневская». Создатели кинопроекта исследуют личность не только Фаины Георгиевны, но и других незаурядных людей, окружавших ее. Одна из них – знаменитая балерина Екатерина Гельцер, эту роль на экране воплотила актриса Эмилия Спивак.

Эмилия Спивак: «Это большая судьба очень интересного и трогательного человека»

Как рассказала Teleprogramma.pro Эмилия, Гельцер в каком-то смысле играет роль ангела-хранителя для Раневской, и дает определенное направление, которое меняет судьбу юной на момент их встречи Фаины.

На вопрос, тяжело ли изображать балерину, Эмилия Спивак рассказала, что сто лет назад балет был немножко другой, поэтому нельзя проводить сравнения с современным пониманием этого искусства.

«Тогда в моде были абсолютно разные женские комплекции, - пояснила актриса. - Сейчас балерина обязательно должна быть высокой и очень худенькой, как и сам танец очень сильно шагнул в сложность и технику».

Говоря о костюмах для своей героини, Эмилия Спивак рассказала, что она надевала стилизованную балетную пачку и пуанты. И ощущения от этого наряда просто прекрасны. По словам актрисы, она не то чтобы стояла на пуантах, она буквально влетала в кадр. А вот с работой гримеров все оказалось сложнее.