«Огромный талант с неустроенностью и одиночеством»: Гринева и Спивак – о своих героинях и Фаине Раневской в сериале «Раневская»

На Первом канале продолжается показ сериала «Раневская». Создатели кинопроекта исследуют личность не только Фаины Георгиевны, но и других незаурядных людей, окружавших ее. Одна из них – знаменитая балерина Екатерина Гельцер, эту роль на экране воплотила актриса Эмилия Спивак.
Эмилия Спивак: «Это большая судьба очень интересного и трогательного человека»
Как рассказала Teleprogramma.pro Эмилия, Гельцер в каком-то смысле играет роль ангела-хранителя для Раневской, и дает определенное направление, которое меняет судьбу юной на момент их встречи Фаины.
На вопрос, тяжело ли изображать балерину, Эмилия Спивак рассказала, что сто лет назад балет был немножко другой, поэтому нельзя проводить сравнения с современным пониманием этого искусства.
«Тогда в моде были абсолютно разные женские комплекции, - пояснила актриса. - Сейчас балерина обязательно должна быть высокой и очень худенькой, как и сам танец очень сильно шагнул в сложность и технику».
Говоря о костюмах для своей героини, Эмилия Спивак рассказала, что она надевала стилизованную балетную пачку и пуанты. И ощущения от этого наряда просто прекрасны. По словам актрисы, она не то чтобы стояла на пуантах, она буквально влетала в кадр. А вот с работой гримеров все оказалось сложнее.
Эмилия Спивак в сериале «Раневская». Фото: Первый канал
«Столь подробный грим и высокая прическа неудобны в сегодняшнем времени, учитывая наши скорости перемещений, - заявила Эмилия. - Но пожить в ритмах столетней давности, ощутить в полной мере красоту того времени - это волшебное ощущение.
- Интересно, а сама история жизни Раневской для вас - это больше про комедию или драму?
- Думаю, это, конечно, трагикомедия. Есть, наверное, люди, у которых жизнь очень ровная, в которой ничего не происходит, но, мне кажется, что чем больше личность человека, тем его судьба сложнее. И вот эти переливы и переходы в его судьбе - они сильнее: и взлеты выше, и падения ниже. Поэтому и трагикомедия.
Ведь если мы говорим о Раневской, то это колоссальный талант, но с какой-то неустроенностью, одиночеством. Она отличалась острым умом и при этом сильной чувствительностью, поэтому и прикрывала открытое сердце внушительной толикой иронии и цинизма. Это большая судьба очень интересного и трогательного человека.
Ирина Гринева: «В «Раневской» Любовь Орлова – трепетный человек!»
Близкую подругу Фаину Раневской – актрису Любовь Орлову – сыграла Ирина Гринева. По словам Ирины, несмотря на разность фактур, эти две талантливые женщины дружили, прошли много испытаний вдвоем и при этом не испытывали творческую ревность по отношению друг к другу.
Но даже мемуары и письма не могут дать полное представление о том, насколько действительно теплыми были отношения этих двух актрис.
По словам Ирины Гриневой, ее роль для нее как тоска по красоте, по масштабной зрительской любви зрителей, по большому кино. Ведь Любовь Орлова - талантливая актриса, красивая женщина, и, так же, как и Раневская, легенда советского кино. Но путь легенды не всегда усыпан розами.
Ирина Гринева в сериале «Раневская». Фото: Первый канал
«Мы знаем, что ее первый муж был в лагерях, поэтому можно догадываться, как тяжело было ей искренне играть определенные роли. А по ее фотографиям со вторым мужем Георгием Александровым можно увидеть, что оба они мечтали о другом кино, ну или о больших возможностях для своих творческих воплощений, - поясняет Ирина Гринева.
- Но это уже другая история... В «Раневской» Любовь Орлова трепетный человек, идущий всегда на помощь, когда близким плохо. Их отношения с Фаиной Георгиевной - тому подтверждение».
- А в чем особенность Орловой и Раневской? Почему их помнят и любят до сих пор?
- Мне кажется, тут две основные причины. Первая - это талант. А вторая - какое-то высокое достоинство, которое на сегодняшний день крайне редко встречается или чувствуется в людях.
А они прожили так много ужасного, но при этом вот с этим самым достоинством. Вспоминаю сразу свою бабушку, она прошла войну, похоронила двух детей, жила во время голода, но всегда была счастливым человеком. И вот такой раскатистый, задорный и счастливый смех я сегодня не слышу.
- Все же в чем, на ваш взгляд, особенность Раневской?
- Как и сказала уже, это огромный талант. А еще она была человеком великой души. О масштабе личности Фаины Георгиевны можно многое понять из спектакля «Дальше - тишина». Думаю, что если бы она не актрисой в Союзе, то имела бы мировую славу, сродни Анны Маньяни.
У нее было бы больше ролей, как и возможностей себя в них максимально проявлять. К тому же Раневская всегда говорила правду, как и всегда была за искусство, отсюда и ее фразочки, ушедшие в народную молву.