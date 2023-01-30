«Я пыталась просто прикоснуться к ней»: Ирина Гринева рассказала о роли Любови Орловой в сериале «Раневская»

Ирина Гринева уже много лет снимается в кино. В ее копилке десятки работ, в том числе в картине «Мама поневоле». На этот раз артистка посетила премьеру нового сериала «Раневская», над которым трудился Первый канал и студия KION. Режиссером картины стал Петрунь Дмитрий. На мероприятии появился и корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
На мероприятии Ирина предстала в черном элегантном костюме с зауженными брюками и в белой рубашке. Туфли на шпильке дополнили лук.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мне понравился сценарий сериала. Он, интересный. Вы не найдете ни одного человека который бы ее не любил — Фаину Раневскую. Я же играю Любовь Орлову. Играть Любовь Орлову... Я пыталась просто прикоснуться к ней», — поделилась Гринева.
Напомним, что в сериале снялись также: Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров. Премьера намечена на 8 февраля.
Ирина Гринева. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro