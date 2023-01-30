«Я пыталась просто прикоснуться к ней»: Ирина Гринева рассказала о роли Любови Орловой в сериале «Раневская»

На мероприятии Ирина предстала в черном элегантном костюме с зауженными брюками и в белой рубашке. Туфли на шпильке дополнили лук.

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«Мне понравился сценарий сериала. Он, интересный. Вы не найдете ни одного человека который бы ее не любил — Фаину Раневскую. Я же играю Любовь Орлову. Играть Любовь Орлову... Я пыталась просто прикоснуться к ней», — поделилась Гринева.

Напомним, что в сериале снялись также: Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров. Премьера намечена на 8 февраля.