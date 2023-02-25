Кто есть кто в сериале «Раневская»

В жизни. На самом деле они познакомились не в поезде. Раневская в Ростове-на-Дону в цирковой массовке как раз играла. Увидела Вульф в «Вишневом саде» и была так потрясена ее игрой, что наутро пришла к ней домой. Вульф пыталась ее выставить, но Раневская была настойчива.

Впоследствии она называла ее второй матерью и говорила, что «без нее не было бы меня, не просто актрисы Фаины Раневской, а меня, Фанни Фельдман, тоже не было бы». Они вместе выживали в Симферополе, Вульф научила Раневскую всему, что умела сама. Но главное, что Раневская впитала от нее, что «...не все в этом мире потеряно, что есть что-то, что устоит. Есть правда чувств, правда искусства».

До революции слава Вульф, ученицы самой Веры Комиссаржевской, гремела по всей стране, но так вышло, что играла она в основном в провинции. Гастрольные скитания не прошли даром: последние 20 лет жизни Вульф болела и уже не играла, а только преподавала в ГИТИСе.

Екатерина Гельцер (Эмилия Спивак)