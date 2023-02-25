Кто есть кто в сериале «Раневская»

В онлайн-кинотеатре KION продолжается показ биографического сериала «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Под конец жизни Фаина Георгиевна изрядно хандрила - писала, что годы пролетели бездарно и скучно. Но в глубине души она понимала, что прожила интереснейшую жизнь.
Годы лихолетья разлучили ее с семьей, но взамен подарили удивительные встречи с людьми. Почти каждый раз это были случайные знакомства. Но случаи эти имели место благодаря ее жажде общения со всяким, кто был ей интересен. Рассказываем о некоторых из тех, кто сыграл заметную роль в биографии великой актрисы.
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Ольга Садовская (Ольга Науменко)
Фото: KION
В сериале. Фанни знакомится с Ольгой Осиповной на актерских посиделках, куда ее приводит балерина Гельцер. Фанни признается, что обожает театр, но пока мало что умеет.
Фото: f-ranevskaya.ru
В жизни. Ольга Садовская (1849 - 1919) была настоящей легендой русского театра. На судьбу дочери оперного певца Осипа Лазарева повлиял друг семьи - драматург Александр Островский (автор «Грозы» и «Бесприданницы»). Ольга занималась в артистическом кружке Островского, где раскрылся ее комический талант, проложивший ей дорогу в Малый театр. Причем с самой юности она играла исключительно старух. Садовскую отличала безупречная дикция, и Раневская, познакомившись с ней, поняла всю важность сценической речи.
В последние годы жизни Садовская играла в инвалидной коляске. После Октябрьского переворота она продолжила служить в театре, незадолго до смерти блеснув в спектакле «Старик» по Горькому.
Павла Вульф (Полина Кутепова)
Фото: KION
В сериале. Не найдя работы даже в массовке цирка Ростова-на-Дону, Раневская едет на поезде в Симферополь - в надежде, что там еще осталась театральная жизнь. В вагоне она встречает актрису-звезду Павлу Вульф с дочерью и няней, которые тоже бегут от красного террора. Вульф в расстроенных чувствах, она решила порвать со сценой.
Фото: maly.ru
В жизни. На самом деле они познакомились не в поезде. Раневская в Ростове-на-Дону в цирковой массовке как раз играла. Увидела Вульф в «Вишневом саде» и была так потрясена ее игрой, что наутро пришла к ней домой. Вульф пыталась ее выставить, но Раневская была настойчива.
Впоследствии она называла ее второй матерью и говорила, что «без нее не было бы меня, не просто актрисы Фаины Раневской, а меня, Фанни Фельдман, тоже не было бы». Они вместе выживали в Симферополе, Вульф научила Раневскую всему, что умела сама. Но главное, что Раневская впитала от нее, что «...не все в этом мире потеряно, что есть что-то, что устоит. Есть правда чувств, правда искусства».
До революции слава Вульф, ученицы самой Веры Комиссаржевской, гремела по всей стране, но так вышло, что играла она в основном в провинции. Гастрольные скитания не прошли даром: последние 20 лет жизни Вульф болела и уже не играла, а только преподавала в ГИТИСе.
Екатерина Гельцер (Эмилия Спивак)
Фото: KION
В сериале. Фанни по поручению прачки несет чистое белье в дом Гельцер. Увидев подъезжающую балерину, она прорывается к ней, сообщая, что в Таганроге занималась в драмкружке у Ляли, с которой Гельцер когда-то училась. Балерина Лялю не помнит, но угловатая девушка, мечтающая стать актрисой, кажется ей забавной, и она вводит ее в театральные круги.
Фото: balletakademy.ru
В жизни. Раневская вспоминала, как в 1915 году, когда ее не взяли в театральную школу и денег совсем не было, она шла по улицам и рыдала. Дорыдала до Большого театра, где ее заметила Гельцер: «Кто тут в толпе самый замерзший? Вот эта девочка...» Прима Большого театра познакомила провинциалку с театральной Москвой. Они дружили до самой кончины Екатерины Гельцер, которая танцевала непривычно долго для балерины - в возрасте 50 лет она блистала в первом советском балете «Красный мак».Василий
Качалов (Александр Домогаров)
Фото: KION
В сериале. Фанни без ума от Качалова: еще в Таганроге она срезала афишу с тумбы и хранит его портрет - это ее талисман. В Москве она впервые видит любимца совсем близко. Именно Качалов придумал для Фанни псевдоним Фаина Раневская (в честь Любови Раневской из «Вишневого сада»).
Фото: КАРБДТ им. В. И. Качалова
В жизни. Качалов уже был ведущим актером МХАТа, билетов было не достать. И тогда Фанни написала ему письмо: «Приехала в Москву с единственной целью - попасть в театр, когда вы будете играть. Другой цели у меня нет и не будет».
И Качалов ответил! И оставил для нее два билета. Более того, они подружились, Раневская стала регулярно бывать у актера дома. Ее любовь к кумиру продолжала оставаться платонической. Качалов опекал юную актрису, а после войны, когда Раневская попала в больницу, где ей сделали серьезную операцию, писал ей письма со словами поддержки.
Но псевдоним актрисе придумал все же не Качалов. В 1915 году, когда Фанни Фельдман не очень удачно дебютировала в труппе мадам Лавровской, актриса как-то вышла из банка с деньгами в руках - мать тайком от отца прислала ей перевод. Ветер вырвал купюры из рук. «Денег нет, зато как красиво они улетают!» - сказала Фанни.
«Да ведь вы Раневская! Только она так могла сказать!» - воскликнул ее спутник, неназванный актер труппы Лавровской. Сравнение с чеховской героиней запало ей в душу, и позже, выбирая псевдоним, она вспомнила тот случай в Керчи.