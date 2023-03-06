Кристина Орбакайте: «Хочется процитировать классика: «Все мы бабы - стервы, милый, Бог с тобой»

На Первом канале продолжается показ сериала «Тест на беременность». К съемочной команде присоединилась и певица и актриса Кристина Орбакайте, которая сыграла главврача Нину Артамонову. Ради участия в медицинском проекте артистка из яркой блондинки превратилась в жгучую брюнетку.
Но эксперименты с внешностью не единственное, на что пришлось пойти Кристине Орбакайте в процессе съемок. Певица с головой погрузилась в медицинскую тематику и даже начала изучать латынь.
Подробнее о сложностях съемочного процесса, смене имиджа и отношении к стервам Кристина Орбакайте рассказала в интервью Teleprogramma.pro .
«Такие жуткие истории, как у нас в сериале, действительно бывают!»
- Кристина, вы вошли в уже сложившуюся киноисторию. Почему выбрали именно «Тест на беременность»?
- Я смотрю фильмы и сериалы всегда как бы в двух ролях: как зритель и как потенциальный участник процесса, как актриса. И если мне нравится проект, то фантазирую, как бы я себя ощущала в конкретном сценарии или сюжете. И очень часто то, что я проецирую, к счастью, через какое-то время и получается.
А когда я смотрела первые два сезона «Теста на беременность», то действительно была увлечена всеми характерами, всеми линиями, которые там были показаны. История любви или трагедии самих врачей и пациентов - все было очень интересно.
И в душе появилось желание участия в столь забирающем зрительское внимание процессе, пусть и связанным с незнакомой для меня врачебной профессией. Поэтому мне повезло. Можно сказать, что моя мечта осуществилась.
Кадр из сериала «Тест на беременность – 3». Фото: Первый канал
- При погружении в медицинскую тему что-то шокировало?
- Тема, конечно, специфичная, но порой в жизни происходят такие случаи, что и в книге можно вряд ли описать или столь же прочувствовать. Тем более мы, когда снимались, узнавали у наших консультантов и врачей, что такие жуткие истории, как у нас в сериале, действительно бывают, а порой случаются и еще похлеще.
То есть показанное в сериале – правда. Нет никаких выдумок, потому сама тема такая: врач и медицина. Здесь нельзя совершить никакой оплошности, никакой фальши допустить. Отсюда и искренность самой истории в том числе.
- Как вам будни медицины?
- В процессе съемок мы столкнулись с работой в операционных, с практикующими консультантами. Честно, у меня ощущение от них как от небожителей. Это люди, которые могут стоять над операционным столом часами. Недавно у знакомого была операция, которая длилась 14 часов! За этот временной промежуток ты можешь облететь полмира на самолете, и ты в этот момент отдыхаешь.
А тут осознание, что все это время врач в напряжении находится над операционным столом, спасая чью-то жизнь. Непосвященному человеку это очень тяжело осознать в полной мере.
Ну, и, естественно, латынь. Мы с этим столкнулись тоже, учить терминологию было тяжело. И опять же думаешь, как же они все это знают, все это понимают и все это запоминают?
«Во всех нас живет и святая, и стервозная!»
А как бы сами охарактеризовали свою героиню?
- Ну, Нина Артамонова же новый человек в этой клинике. Там сложившийся коллектив, со своим уже характером, со своими традициями. И тут вдруг возникает новая и такая принципиальная руководительница.
Конечно же, ей тяжеловато ужиться со всеми. В каких-то моментах я совершенно не на ее стороне, но как Кристина. С другой стороны, абсолютно с пониманием отнеслась к своей героине, как актриса.
- Вы еще и изменили имидж ради этой роли?
- Я всегда мечтаю сменить имидж во что бы то ни стало. И тут роль мне позволила это сделать, и я абсолютно счастлива.
Мы с режиссером тут же пришли к пониманию, что она должна быть брюнеткой. То есть, конечно же, образ создает роль. Поэтому у нас тут было абсолютно как бы согласие, что она должна быть такая.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «Тест на беременность – 3». Фото: Первый канал
- Не слишком ли, извините, стервозной получилась у вас Нина Артамонова?
- Хочется процитировать классика: «Все мы бабы - стервы, милый, Бог с тобой». Поэтому, конечно же, во всех нас живет и святая, и стервозная.
В этой истории у моей героини достаточно разноградусные жизненные ситуации: и личные какие-то драмы, и неприятности на работе, и желание доказать свою правоту, плюс еще невозможность прийти к общему пониманию с Натальей Бахметьевой.
И это все - постоянные переживания. Мне кажется, Нина Артамонова, в принципе, - это такой собирательный образ женщины-руководителя, ну или просто достаточно сильной и крепко стоящей на ногах женщины, которой надо принимать решения, быть ответственной и отвечать за свои слова и поступки.