Кристина Орбакайте: «Хочется процитировать классика: «Все мы бабы - стервы, милый, Бог с тобой»

На Первом канале продолжается показ сериала «Тест на беременность». К съемочной команде присоединилась и певица и актриса Кристина Орбакайте, которая сыграла главврача Нину Артамонову. Ради участия в медицинском проекте артистка из яркой блондинки превратилась в жгучую брюнетку.

Но эксперименты с внешностью не единственное, на что пришлось пойти Кристине Орбакайте в процессе съемок. Певица с головой погрузилась в медицинскую тематику и даже начала изучать латынь.

Подробнее о сложностях съемочного процесса, смене имиджа и отношении к стервам Кристина Орбакайте рассказала в интервью Teleprogramma.pro .

«Такие жуткие истории, как у нас в сериале, действительно бывают!»

- Кристина, вы вошли в уже сложившуюся киноисторию. Почему выбрали именно «Тест на беременность»?

- Я смотрю фильмы и сериалы всегда как бы в двух ролях: как зритель и как потенциальный участник процесса, как актриса. И если мне нравится проект, то фантазирую, как бы я себя ощущала в конкретном сценарии или сюжете. И очень часто то, что я проецирую, к счастью, через какое-то время и получается.

А когда я смотрела первые два сезона «Теста на беременность», то действительно была увлечена всеми характерами, всеми линиями, которые там были показаны. История любви или трагедии самих врачей и пациентов - все было очень интересно.

И в душе появилось желание участия в столь забирающем зрительское внимание процессе, пусть и связанным с незнакомой для меня врачебной профессией. Поэтому мне повезло. Можно сказать, что моя мечта осуществилась.