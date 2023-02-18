«Приключения семьи продолжаются»: Орбакайте сделала заявление после бегства старшего сына из России

Кристина Орбакайте давно живет с семей в США. Осенью прошлого года поближе к маме перебрался и ее сын Никита Пресняков. Но певица регулярно приезжает в Россию на заработки, выступая не только на сцене, но и снимаясь в кино. А вот про бегство сына из России не высказывалась, хоть и публиковала личное в Сети.

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Артистка решила прервать затянувшееся молчание и выступила в соцсетях с заявлением про семью. Ей нужно было прорекламировать новую комедию с ее участием, что она и сделала. Правда, на фоне негатива с переездом Преснякова и бегством Аллы Пугачевой комментарии свои закрыла.

«В прокат выходит комедия «Любовь-Морковь. Восстание машин». Приключения семьи Голубевых продолжаются», - сообщила артистка.

Орбакайте давно снимается в комедии «Любовь-морковь». Пару ей составил Гоша Куценко, и поклонники уже видели в их теле-лав стори все. А вот с гаджетами сюжет – это что-то новенькое.