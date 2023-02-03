«Тест на беременность – 4» за кадром: Орбакайте топил «муж», а Иванова принимала роды в лифте

В онлайн-кинотеатре Kion выходит четвертый сезон популярного сериала «Тест на беременность» со Светланой Ивановой, Кристиной Орбакайте, Евгением Прониным, Кириллом Вараксой и Александром Нестеровым в главных ролях.

В основу проекта легли реальные истории пациентов, авторам было важно точно и правдоподобно показать работу врачей-акушеров.

Режиссер нового сезона Николай Хомерики рассказал Teleprogramma.pro, как проходили съемки сложных операций, и каково это — стать частью уже успешной франшизы.

Режиссер Николай Хомерики: «Я вспомнил мать, работавшую педиатром, и даже расплакался пару раз»

На предложение снять продолжение уже нашумевшего сериала Николай Хомерики согласился не сразу, поскольку, как правило, новому режиссеру тяжело входить в устоявшийся проект. К тому же снимать сериалы намного сложнее, чем фильмы, потому что смен меньше, а отснять материала надо больше.

Однако сериальный формат позволяет во всех подробностях рассказать истории нескольких героев, раскрыть человеческие судьбы. И в итоге после прочтения сценария Николай Хомерики все-таки взялся за проект.