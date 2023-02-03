«Тест на беременность – 4» за кадром: Орбакайте топил «муж», а Иванова принимала роды в лифте

В онлайн-кинотеатре Kion выходит четвертый сезон популярного сериала «Тест на беременность» со Светланой Ивановой, Кристиной Орбакайте, Евгением Прониным, Кириллом Вараксой и Александром Нестеровым в главных ролях.
В основу проекта легли реальные истории пациентов, авторам было важно точно и правдоподобно показать работу врачей-акушеров.
Режиссер нового сезона Николай Хомерики рассказал Teleprogramma.pro, как проходили съемки сложных операций, и каково это — стать частью уже успешной франшизы.
Режиссер Николай Хомерики: «Я вспомнил мать, работавшую педиатром, и даже расплакался пару раз»
На предложение снять продолжение уже нашумевшего сериала Николай Хомерики согласился не сразу, поскольку, как правило, новому режиссеру тяжело входить в устоявшийся проект. К тому же снимать сериалы намного сложнее, чем фильмы, потому что смен меньше, а отснять материала надо больше.
Однако сериальный формат позволяет во всех подробностях рассказать истории нескольких героев, раскрыть человеческие судьбы. И в итоге после прочтения сценария Николай Хомерики все-таки взялся за проект.
Николай Хомерики на съемочной площадке с актерами сериала. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
«Текст меня зацепил. Я вспомнил детство, мать, работавшую педиатром, даже пару раз расплакался, — признается Николай. — Поэтому дал волю своему желанию исследовать неизвестное, теперь мне очень интересно, как зритель оценивает мои старания».
Следующим препятствием для режиссера стала организация рабочего процесса с актерами. По словам Хомерики, обычно на съемках сериалов режиссеры не «читают» сценарий, то есть не репетируют вместе с артистами — на это просто нет времени. Но Николай решил подкорректировать существующий порядок.
И хотя к началу производства все актеры четвертого сезона были хорошо знакомы со своими героями, перед каждой сценой Николай Хомерики садился со всеми в круг и читал текст. Благодаря такой подготовке все вопросы обговариваются заранее, а на площадке не тратится время на обсуждения деталей.
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Актер сериала «Тест на беременность» Сергей Мигицко. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
По словам Николая Хомерики, очень важно давать актерам возможность высказать свою точку зрения и что-то предложить:
«Без этого человек не вложится в текст, если сам не включится в процесс его создания. Он будет только механически исполнять роль», — поясняет режиссер.
Запечатлел любимый город со всей любовью и теплотой
Несмотря на то что актерский состав по большей части состоял из артистов-старожил проекта, режиссер все же проводил кастинг на новые роли. Так он открыл для себя неизвестных ему талантливых специалистов.
Натурные съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге, где Николай Хомерики живет уже восемь лет. Он хотел запечатлеть любимый город со всей любовью и теплотой, поэтому зритель увидит в сериале не только известные всем локации с каналами и Финским заливом, но и близкие сердцу автора места.
Светлана Иванова на фоне питерских пейзажей. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
При всей романтики съемки вне помещений — огромный стресс для команды, потому что в любой момент погода может измениться и придется все переделывать. Так и случилось: во время смены на Финском заливе пошел дождь.
В криминальной сцене в бассейне Кристина Орбакайте снималась без дублера
«Тест на беременность» — медицинская мелодрама, которую снимали в том числе и в настоящих операционных. Создателям проекта было очень важно реалистично показать работу акушерского отделения, поэтому все операции «проводили» под надзором акушеров и других докторов.
Актеры сериала также стремились к точности и правдоподобности. Например, исполнительница главной роли Светлана Иванова очень не хотела снимать «клюкву» о реальных медицинских случаях.
«Мне рассказывали, что фанаты «Теста на беременность» даже поступают на медицинские факультеты, настолько их поражает правдоподобность некоторых сцен», — отметила актриса.
В первой серии четвертого сезона есть очень сложная сцена, где героиня Ивановой оказывается один на один в лифте с рожающей женщиной. Можно было построить лифт в павильоне, но так зритель не почувствовал бы на себе эффект клаустрофобии. Поэтому съемочная группа уместилась в грузовом лифте вместе с актерами и широкой медицинской кроватью.
В новом сезоне «Теста на беременность» Кристину Орбакайте не узнать. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
Также Николаю Хомерики хорошо запомнилась игра Кристины Орбакайте в «водной» сцене. По сюжету ее героиня приходит в бассейн, чтобы попросить помощи у мужа, а он ее топит. Актрисе предложили дублера, но она отказалась, решила все сделать сама.
Как отмечают представители съемочной группы, «Тест на беременность» стал удачным экспериментом в карьере именитого режиссера.
«Мои любимые сцены — это исповеди пациентов, когда они вдруг рассказывают истории своих жизней. У каждого своя драма, требующая индивидуального подхода», — резюмировал Николай Хомерики.