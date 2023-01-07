«Настоящая пытка»: сериал «Уэнсдэй» официально продлили на второй сезон

Готические брюнетки с косичками заполонили социальные сети. Семейка Аддамс приобрела новое дыхание с выходом сериала «Уэнсдэй» от Netflix, а Netflix приобрел новую «дойную корову».
Первый сезон мистико-детективного сериала с Дженной Ортега в главной роли вышел в ноябре 2022 года и сразу же попал во все топы и рейтинги. Никто не сомневался, что его ждет продолжение. И вот, 6 января онлайн-кинотеатр Netflix объявил в социальных сетях о том, что второй сезон официально подтвержден.
«Ваша любимая девочка-гот с косичками вернется на Netflix. Грядет второй сезон «Уэнсдэй», - говорится в сообщении под видео-анонсом.
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В ролике Дженна Ортега в образе Уэнсдэй Аддамс пошутила, что миллионы людей в Интернете спародировали ее танец, и это была «настоящая пытка». Но героине сериала нравятся пытки – она поблагодарила за наслаждение и отметила, что хочет еще.
Мы тоже хотим, красотка. Возвращайся поскорее!