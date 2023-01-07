«Настоящая пытка»: сериал «Уэнсдэй» официально продлили на второй сезон

Готические брюнетки с косичками заполонили социальные сети. Семейка Аддамс приобрела новое дыхание с выходом сериала «Уэнсдэй» от Netflix, а Netflix приобрел новую «дойную корову».

Первый сезон мистико-детективного сериала с Дженной Ортега в главной роли вышел в ноябре 2022 года и сразу же попал во все топы и рейтинги. Никто не сомневался, что его ждет продолжение. И вот, 6 января онлайн-кинотеатр Netflix объявил в социальных сетях о том, что второй сезон официально подтвержден.