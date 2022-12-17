Помешает ли компания Amazon съемкам продолжения сериала «Уэнсдэй»?

Учитывая популярность и просмотры нового сериала Netflix «Уэнсдэй», второй сезон не заставит себя ждать. Однако то, что он точно будет снят, пока еще не объявили. Ожидалось, что эта новость появится до конца 2022 года, но теперь говорят, что подтверждение работы над продолжением будет сделано в 2023-м.
А что же не так? Ведь «Уэнсдэй» быстро и легко стала вторым по популярности шоу Netflix в США после четвертого сезона «Очень странных дел». Но есть загвоздка: сериал снимала кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer, а недавно ее купил медиагигант Amazon (за 8,5 миллиарда долларов). Стоит ли напоминать, что Netflix и Amazon – конкуренты на рынке онлайн-сериалов.
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Помешает ли это съемкам продолжения «Уэнсдэй»? Источники издания Deadline говорят, что нет – выход второго сезона неизбежен. Продюсеры уже начали переговоры со сценаристами, ищут подходящие локации для сиквела. Инсайдеры в киноиндустрии предполагают, что двум новым партнерам Netflix и Amazon придется решить кое-какие организационные вопросы, но все пройдет гладко, и Дженна Ортега вернется к роли дочери семейки Аддамс, расследующей мистические преступления.
Журналисты отмечают, что у Amazon полно сторонних проектов с другими студиями и стриминговыми платформами. Компания работает со всеми – и с партнерами, и с конкурентами. Поэтому продолжению «Уэнсдэй» ничего не угрожает.