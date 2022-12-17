Помешает ли компания Amazon съемкам продолжения сериала «Уэнсдэй»?

Учитывая популярность и просмотры нового сериала Netflix «Уэнсдэй», второй сезон не заставит себя ждать. Однако то, что он точно будет снят, пока еще не объявили. Ожидалось, что эта новость появится до конца 2022 года, но теперь говорят, что подтверждение работы над продолжением будет сделано в 2023-м.

А что же не так? Ведь «Уэнсдэй» быстро и легко стала вторым по популярности шоу Netflix в США после четвертого сезона «Очень странных дел». Но есть загвоздка: сериал снимала кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer, а недавно ее купил медиагигант Amazon (за 8,5 миллиарда долларов). Стоит ли напоминать, что Netflix и Amazon – конкуренты на рынке онлайн-сериалов.