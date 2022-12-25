Камила Валиева перенесла вирусный танец Уэнсдэй Аддамс на лед

В Красноярске завершился Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2023. Среди женщин-одиночниц первое место завоевала 15-летняя Софья Акатьева, второе досталось 16-летней Камиле Валиевой, третье – 26-летней Елизавете Туктамышевой.

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Но Камила, даже не добравшись до «золота», сумела сделать «бум» в новостной повестке дня. После ее показательного выступлении СМИ и соцсети активно обсуждаю, как девушка спародировала на льду ставший вирусным танец героини нового сериала «Уэнсдэй» от Netflix.

Валиева не только повторила образ Уэнсдэй Аддамс с ее косичками и черным платьем, а также выучила движения, придуманные актрисой Дженной Ортега для этой роли. В своем номере Камила станцевала, как под классический саундтрек «Семейки Аддамс», так и под музыку из сериала, и под вирусную песню из TikTok.

Но на это, конечно же, нужно смотреть. Вот фрагмент из трансляции Первого канала: