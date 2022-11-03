Версия: Генри Кавилл ушел из сериала «Ведьмак» из-за экспериментов продюсеров с сюжетом

Новость о том, что актер Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» от Netflix после третьего сезона, потрясла фанатов фэнтези. Они даже собирают голоса под петицией в интернете, чтобы звезда осталась в проекте и играла Геральта из Ривии до конца.

Однако уход Кавилла не был спонтанным решением и назрел задолго до официального объявления. Есть информация, что актер хотел уйти из проекта сразу после съемок второго сезона — летом 2021 года.

Портал Redanian Intelligence, который собирает все новости о «Ведьмаке», пишет, что исполнитель главной роли и продюсеры сериала «не сходились во взглядах» на общий сюжет и действия Геральта в нем. Вероятно, речь идет о том, что во втором сезоне шоураннеры серьезно отошли от сюжета книг, чем расстроили как фанатов романов Сапковского, так и самого Генри. Актер постоянно настаивал на том, чтобы его Геральт был близок к литературному первоисточнику, а сценаристы хотели творить и вытворять.