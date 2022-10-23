В команде сериала «Ведьмак» оказались сценаристы, презирающие книги Сапковского

Зрители фэнтези-сериала «Ведьмак» от Netflix, наверняка, были удивлены. Первый сезон шоу чуть ли не постранично следовал оригинальному сюжету книг Анджея Сапковского, а во втором сценаристы пошли, что называется, кто в лес, кто по дрова, напридумав огромное количество отсебятины.

Ситуацию, похоже, разъяснил Бо Демайо – автор двух эпизодов сериала и соавтор аниме «Ведьмак: Кошмар волка». Уйдя из проекта, он рассказал подписчикам в социальной сети, что некоторые его коллеги по «Ведьмаку» не были фанатами франшизы и открыто высказывались против сюжета книг и компьютерных игр, а иногда и вовсе высмеивали их. Сам Демайо считает, что если сценаристу доверили прикоснуться к наследию какой-то культовой серии, то он должен уважать первоисточник.

Ранее шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрик высказывалась, что она пригласила в штат сценаристов, как почитателей Сапковского, так и тех, кто мало знаком с его вселенной. В итоге имеем, что имеем. Вольнодумство в сюжете обижает фанатов гораздо больше, чем темнокожие эльфы.