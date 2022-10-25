Каким может быть второй сезон сериала «Дом дракона»

Вот и подошел к концу первый сезон сериала «Дом дракона». Он не принес особых потрясений, как это было с «Игрой престолов», но четко дал понять: продолжение будет жарким. Во всех смыслах этого слова! Давайте порассуждаем, какие события могут ожидать нас во втором сезоне сериала. Внимание, спойлеры!
Чем закончился первый сезон
В последних двух сериях намечается картина того, что может происходить во втором сезоне. Итак, король Визерис умирает, и между потенциальными наследниками престола намечается борьба за власть. Алисента выдвигает на Железный трон своего сына Эйгона, который признается, что не готов нести бремя правления. Однако во время коронации он ощущает вкус власти в полной мере.
Меж тем Рейнира не собирается отдавать корону просто так, и ее коронуют на Драконьем камне. Принцесса становится Черной королевой.
Чуть позже к ней в качестве посланника приезжает отец Алисенты Отто Хайтауэр и объявляет, что на трон вступил ее младший брат — король Эйгон. Но Рейнире предлагается остаться править на Драконьем камне, не претендуя на другие земли Вестероса.
Кадр из сериала «Дом дракона»
Принц Деймон, в предыдущих сериях ставший мужем Рейниры, готов расправиться с посланниками и начать войну прямо сейчас. Однако жена останавливает пыл разгневанного супруга. Если уж придется начинать кровопролитное сражение, то она хочет заручиться поддержкой правителей других регионов Семи королевств.
Сыновья Рейниры Джейкерис и Люцис вызываются выступить в качестве посланников и на своих драконах прилететь к Старкам и Баратеонам. Когда Люцис прилетает к Баратеонам, он видит, что там уже его поджидает Эймонд. Правитель региона намекает на то, что не собирается безвозмездно оказывать помощь Черной королеве. И Люцис мог бы спокойно улететь на своем драконе, но Эймонд решает отомстить ему за когда-то подбитый глаз.
Он начинает преследовать родственника на своей огромной драконице Вхагаре. По-видимому, Эймонд хочет напугать племянника, но не рассчитывает свои силы. Вхагар убивает Люциса вместе с его маленьким драконом.
Последний кадр первого сезона — разгневанное лицо Рейниры, узнавшей о гибели сына. Теперь война, которая по сюжету книги Джорджа Мартина называется «Танец драконов», неизбежна…
Во втором сезоне нас могут ждать батальные сцены и много драконов
В последних сериях Рейнира и Деймон вместе со своими единомышленниками размышляли о том, сколько драконов есть у них в арсенале, чтобы начать гражданскую войну. Очевидно, во втором сезоне зрителей ожидают зрелищные батальные сцены, море крови и много-много драконов.
Кадр из сериала «Дом дракона»
Рейнира будет жестоко мстить за гибель сына и не вспомнит ни о былой дружбе с Алисентой, не пощадит ее материнских чувств. Ее целью станет не только победа в борьбе за Железный трон, но и гибель Эймонда. Тем более что помочь ей в этом может харизматичный, но жестокий принц Деймон.
И темная сторона Деймона
В интервью The Hollywood Reporter сценарист сериала Сара Хесс намекнула, что гражданская война может оказать существенное влияние на союз Деймона и Рейниры. Очевидно, будет сделан акцент на некоторых нюансах отношений супругов, описанных в романе «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, по мотивам которого и был создан сериал.
«И прямо сейчас мы пишем сценарий для второго сезона и выясняем, какова природа отношений Деймона с Рейнирой. Есть много объяснений [в книге "Пламя и кровь"]», — поясняет Сара Хесс.
Кадр из сериала «Дом дракона»
Как признается Сара, ее очень удивил тот факт, что противоречивый Деймон очень полюбился зрителям. Ведь он неважный муж, брат и отец. Сара Хесс объясняет такую любовь талантливой игрой Мэтта Смита, исполнившего роль Порочного принца, как называют этого героя.
Однако сценаристка намекнула, что во втором сезоне все может измениться. И мы увидим темную сторону Деймона и, скорее всего, разлюбим его. Однако поклонники этого персонажа очень сомневаются, что так произойдет. Уж слишком Порочный принц привлекателен и сексуален, чтобы возненавидеть его.
Кого еще мы можем увидеть во втором сезоне «Дома дракона»
Вероятно, во втором сезоне будет также сделан акцент на отношениях двух братьев, сыновей Алисенты — Эйгона и Эймонда. Ведь Эймонд считает, что он заслуживает гораздо больше прав на престол, несмотря на то, что является младшим братом. В первом сезоне Эйгон всячески старался избежать королевских обязанностей, но, похоже, возможные бонусы от власти уменьшили его страх перед предстоящей ответственностью.
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Кадр из сериала «Дом дракона»
Могут проявить себя и старшие дети Рейниры Джейкерис и Джоффри, которые, наверняка, будут мстить за своего брата. Ну, и подрастут сыновья Черной королевы, рожденные в браке с Деймоном: Эйгон и Визерис.
В первом сезоне практически не уделялось внимания дочери Алисенты Хелейне. Скорее всего, продолжение сериала исправит эту оплошность. Возможно, Хелейну будут связывать какие-то отношения с сэром Кристином Колем, который стал рыцарем Алисенты после того, как Рейнира отвергла его. Но в любом случае этот герой может сыграть существенную роль в продолжении сериала.
Ну и раз в финале упоминались Старки и Ланистеры, то существует вероятность, что мы увидим предков персонажей, фигурировавших в сериале «Игра престолов». Поживем — увидим! Однако ждать придется до 2024 года, когда предположительно выйдет новый сезон!