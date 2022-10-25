Каким может быть второй сезон сериала «Дом дракона»

Вот и подошел к концу первый сезон сериала «Дом дракона». Он не принес особых потрясений, как это было с «Игрой престолов», но четко дал понять: продолжение будет жарким. Во всех смыслах этого слова! Давайте порассуждаем, какие события могут ожидать нас во втором сезоне сериала. Внимание, спойлеры!

Чем закончился первый сезон

В последних двух сериях намечается картина того, что может происходить во втором сезоне. Итак, король Визерис умирает, и между потенциальными наследниками престола намечается борьба за власть. Алисента выдвигает на Железный трон своего сына Эйгона, который признается, что не готов нести бремя правления. Однако во время коронации он ощущает вкус власти в полной мере.

Меж тем Рейнира не собирается отдавать корону просто так, и ее коронуют на Драконьем камне. Принцесса становится Черной королевой.

Чуть позже к ней в качестве посланника приезжает отец Алисенты Отто Хайтауэр и объявляет, что на трон вступил ее младший брат — король Эйгон. Но Рейнире предлагается остаться править на Драконьем камне, не претендуя на другие земли Вестероса.