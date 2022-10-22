Финал «Дома Дракона» слили в Сеть за три дня до премьеры: HBO рвет и мечет

24 октября в четыре часа утра по московскому времени выйдет финальная серия первого сезона «Дома Дракона». Однако поклонникам сериала стоит быть осторожнее. В Сети уже появились спойлеры.

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Оказалось, 21 октября десятый эпизод приквела «Игры престолов» был опубликован на пиратских сайтах.

Представитель HBO прокомментировал ситуацию для Variety. По его словам, финальную серию слили в Сеть партнеры-дистрибьюторы из Европы, Ближнего Востока или Африки.

«HBO активно отслеживает и извлекает эти копии из Интернета. Мы разочарованы тем, что это незаконное действие нарушило впечатления от просмотра для преданных поклонников», — заявили в компании.

Стоит отметить, что весь сезон HBO удавалось удачно бороться со спойлерами. Этот случай слива серии «Дома Дракона» стал первым. А вот в «Игре Престолов» утечки бывали не один раз.