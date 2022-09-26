Тоже Таргариен? Король ночи может появиться в «Доме дракона»

Вспоминаем Короля ночи из «Игры престолов»

Фанаты «Игры престолов» отмечают, что первый сезон «Дома дракона» получился гораздо интереснее и захватывающее, чем финал «Игры». Многие зрители, например, недоумевали, зачем в действие введен Король ночи. Ведь, по сути, он особо не повлиял на развитие дальнейшей истории, хотя третья серия восьмого сезона, в которой погибает этот персонаж, смотрелась весьма эффектно.

Напомним, в этих эпизодах «Игры престолов» происходит битва с белыми ходоками. Эта серия последнего сезона хороша своими батальными сценами, психологизмом, накалом страстей, в ней зрители сопереживают героям, которые бьются не на жизнь, а на смерть. И плачут вместе с Дейнерис, когда погибает ее любимый военачальник.

Меж тем многие до сих пор задаются, кто такой Король ночи. Возможно, ответ будет дан в сериале «Дом дракона», события в котором происходят задолго до сериала «Игра престолов».

Одно время культивировалась версия, что Король Ночи – это сам Бран Старк. Ведь в шестом сезоне в его теле поселилось сознание Трехглазого ворона – Бриндена Риверса. Это произошло во время нападения белых ходоков.