Тоже Таргариен? Король ночи может появиться в «Доме дракона»

В понедельник зрителей ждет уже шестая серия сериала «Дом дракона». События в предыдущих эпизодах разворачиваются с молниеносной скоростью. (Внимание, спойлеры!)
Вот уже Рейниру выдают замуж за сына Лорда Корлиса Велариона, несмотря на то что она симпатизирует сэру Кристину Колю. Но при этом не готова отказываться от власти ради любви. А на праздничную церемонию бракосочетания тем временем является принц Деймон, который не упускает возможности увидеться с племянницей.
Принц Деймон и принцесса Рейнира в сериале «Дом дракона»
Вспоминаем Короля ночи из «Игры престолов»
Фанаты «Игры престолов» отмечают, что первый сезон «Дома дракона» получился гораздо интереснее и захватывающее, чем финал «Игры». Многие зрители, например, недоумевали, зачем в действие введен Король ночи. Ведь, по сути, он особо не повлиял на развитие дальнейшей истории, хотя третья серия восьмого сезона, в которой погибает этот персонаж, смотрелась весьма эффектно.
Напомним, в этих эпизодах «Игры престолов» происходит битва с белыми ходоками. Эта серия последнего сезона хороша своими батальными сценами, психологизмом, накалом страстей, в ней зрители сопереживают героям, которые бьются не на жизнь, а на смерть. И плачут вместе с Дейнерис, когда погибает ее любимый военачальник.
Меж тем многие до сих пор задаются, кто такой Король ночи. Возможно, ответ будет дан в сериале «Дом дракона», события в котором происходят задолго до сериала «Игра престолов».
Одно время культивировалась версия, что Король Ночи – это сам Бран Старк. Ведь в шестом сезоне в его теле поселилось сознание Трехглазого ворона – Бриндена Риверса. Это произошло во время нападения белых ходоков.
Бран Старк и Трехглазый ворон в сериале «Игра престолов»
По другой версии, Бран стал Королем ночи, когда отправился к Детям леса, в момент обращения человека в первого ходока. Или же когда глава мира мертвых прикоснулся к нему.
Если совместить обе версии, то можно прийти к выводу, что Король Ночи – один из Таргариенов. Поскольку Бринден Риверс, завладевший сознанием Брана, – является незаконнорожденным сыном короля Эйгона IV, правнука Рейниры Таргариен из «Дома дракона». Но эта теория просуществовала только до восьмого сезона, в котором Король ночи попытался совершить покушение на Брана, но его опередила Арья Старк, расправившаяся с этим персонажем.
Может ли принц Деймон быть Королем Ночи
Так кто же такой Король ночи? Еще в период показа «Игры престолов» активно поддерживалась фанатская версия, что все-таки это кто-то из Таргариенов. Поскольку в финальных сериях Король ночи летал на драконе и был не восприимчив к огню. А умение ладить с огнедышащими существами прежде всего было присуще роду Таргариенов.
У нас есть безумная теория, что Королем Ночи может быть Деймон Таргариен – порочный принц. Несмотря на то что это очень обаятельный мужчина, который нравится множеству женщин, он не лишен жестокости.
Так, сам создатель романов о Таргариенах «Пламя и кровь» Джордж Мартин описывает его как человека, который «находил удовольствие в отрубании рук карманникам, оскоплении насильников и отрезании носов грабителям, и в первый же год своего начальствования убил в уличных драках троих человек».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Король Ночи в сериале «Игра престолов»
Как пишут психологи, люди типа Деймона делят мир на сильных и слабых. Они стараются пользоваться слабостями личностей, лишенных стержня, а сильных стремятся сломать. Кстати, в одной из серий «Дома дракона» принц Деймон практически прямо говорит брату в глаза о его слабости.
Деймон Таргариен умеет мастерски манипулировать людьми, буквально очаровывая их, и всю жизнь стремится к власти.
Король ночи – персонаж жестокий, сильный и смелый, обладающий всеми теми качествами, которыми обладает и Деймон. А кто еще может возглавлять армию белых ходоков?
У принца Деймона был дракон Караксес, с помощью которого принц одерживал любые победы. Хотя по сюжету книги Джорджа Мартина не смог спасти его в последней схватке с сыном королевы Алисенты Эймондом. Оба героя вместе со своими драконами падают в озеро.
На берег выбирается только Караксес, который сразу же умирает. Останки Эймонда и его дракона находят позже, а принц Деймон так и остается пропавшим без вести, что порождает много слухов и легенд и возможность строить любые, самые безумные теории. Может, этот харизматичный представитель Таргариенов в итоге спасся?
Кадр из сериала «Дом дракона»
В книгах Джорджа Мартина, как известно, такой персонаж, как Король Ночи, отсутствует. И поэтому сценаристы придумали его предысторию, которая раскрывается в шестом сезоне «Игры престолов».
Там рассказывалось, что когда-то Короля ночи создали Дети леса, когда пронзили его сердце куском драконьего стекла. Может ли этим героем быть принц Деймон, с которым мы встречаемся за 200 лет до событий в «Игры...»?
Конечно, в книгах Джорджа Мартина таких намеков нет. Но как видели зрители по «Игре престолов», замысел писателя не всегда совпадает с фантазиями сценаристов.
Поэтому версия о принце Деймоне - это только наша фантастическая теория, которая, вероятно, имеет такое же право на существование, как и версия, что Королем ночи был Бран Старк. А чем Деймон Таргариен хуже?