Для сериала «Корона» ищут двоих парней на роли принцев Уильяма и Гарри

Актеры должны быть максимально похожи на наследников британской королевской семьи в молодости.

В шестом и финальном сезоне сериала Netflix «Корона» должны будут появиться молодые принцы Уильям и Гарри, дети принцессы Дианы. Начало съемок запланировано на август 2022 года, а актеров ищут уже сейчас.

17 марта партнер по кастингу «Короны» Кейт Боун поделилась в Twitter, что сериалу нужны два молодых человека с сильным внешним сходством с молодыми принцами (когда им было по 16-20 лет). Актерские навыки не требуются. Похоже, что роли Гарри и Уильяма будут эпизодическими и не обремененными диалогами.

Парней на вакантные роли ищут по школам и театральным коллективам. Желающие должны подать видеозаявки в течение ближайших двух месяцев.

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Добавим, что пятый сезон должен выйти на Netflix в ноябре 2022 года. Он расскажет о событиях в британской королевской семье в начале 1990-х, а конкретно — о разводе принца Чарльза и леди Дианы. Королеву сыграла Имельда Стонтон, ее сына — Доминик Уэст, а леди Ди — Элизабет Дебики. Премьера четвертого сезона состоялась в ноябре 2020-го.

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