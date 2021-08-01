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Звезда «Гарри Поттера» сыграет королеву Елизавету II

Имельда Стонтон примерила прическу английской правительницы.

Звезда «Гарри Поттера» сыграет королеву Елизавету II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый кадр с актрисой Имельдой Стонтон в роли королевы Елизаветы II.

Напомним, что на платформе скоро покажут пятый сезон сериала о британской королевской семье «Корона». Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж из фильмов о приключениях Гарри Поттера, уже успела поменять прическу и примерить наряды английского монарха.

Артистка с седыми волосами и фирменной завивкой королевы Елизаветы II облачилась в блузку лимонно-салатового оттенка. Отложной воротничок с бантиком и пестрый принт украшали наряд экранной королевы.

«Первые кадры нашей новой королевы Елизаветы II, которую исполнит Имельда Стонтон», — написали в своем микроблоге Netflix .

Поклонники сериала остались в восторге от новой королевы. Оказалось, среди фанатов многосерийного фильма о королевской семье собрались и любители Гарри Поттера. Они мгновенно узнали в британском монархе Долорес Амбридж.

«Прическа и гардероб точно такие же, как у настоящей королевы», «Вау! Это же Долорес», «Она точно справится с этой ролью», «Я одна не могу развидеть Амбридж?», «Я все еще вижу Долорес», — написали зрители в комментариях под кадром из сериала.

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Британская королевская семьяГарри ПоттерИмельда СтонтонКоролева Елизавета IIСериал "Корона"сериалы