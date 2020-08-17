Принцессу Диану в сериале Netflix «Корона» сыграет австралийка Элизабет Дебики

Популярный драматический сериал Netflix «Корона», посвященный правлению британской королевы Елизаветы II, объявил, что в 5-м и 6-м сезоне шоу появится принцесса Диана. Играть ее будет, согласно сообщению съемочной группы в Twitter, 29-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Напомним, что «Корона» в художественной манере рассказывает о жизни Елизаветы II с 1940-х годов и до наших дней. В первых двух сезонах молодую королеву сыграла английская актриса Клэр Фой, в третьем и четвертом — за роль уже взрослого монарха отвечала Оливия Колман. Ну а грядущие пятый и шестой сезоны должны стать заключительными для шоу, и в них будут отражены уже близкие нам события. Одно из них — то, что у королевы появится блистательная невестка.

«Дух принцессы Дианы, ее слова и ее действия живут в сердцах стольких людей. Для меня настоящая привилегия и честь присоединиться к этому потрясающему сериалу, который зацепил меня еще в первом сезоне», — поделилась со зрителями Элизабет Дебики.

Напомним, что актриса уже имеет целый ряд ярких ролей. Она играла в таких кинохитах, как «Великий Гэтсби», «Агенты А.Н.К.Л.» и «Стражи галактики – 2». Девушка засветилась и в громких новинках — «Доводе» Кристофера Нолана и сериале «Страна Лавкрафта».