Принцессу Диану в сериале Netflix «Корона» сыграет австралийка Элизабет Дебики

Популярный драматический сериал Netflix «Корона», посвященный правлению британской королевы Елизаветы II, объявил, что в 5-м и 6-м сезоне шоу появится принцесса Диана. Играть ее будет, согласно сообщению съемочной группы в Twitter, 29-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020