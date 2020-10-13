Долгожданная «Корона»: новый сезон королевской эпопеи начнется в ноябре

Стриминговый сервис запланировал к показу всего шесть сезонов.

Еще больше о жизни королевской семьи можно узнать благодаря проекту Netflix – «Корона». Сериал вышел в эфир еще в 2016-м году, но именно новый сезон поклонники ждут с особым нетерпением. В четвертом сезоне сюжет картины разбавит появление любимицы миллионов — принцессы Дианы. Ее сыграла 24-летняя британская актриса Эмма Коррин.

В интервью британскому Vogye она рассказала, что самое большое впечатление произвели съемки свадебной церемонии принцессы Уэльской. В этот момент ей пришлось примерить копию торжественного наряда принцессы Дианы.

Четвертый сезон «Короны» будет доступен на сервисе с 15 сентября. Помимо королевских персон, в сериале можно увидеть и других исторических личностей. Например, Маргарет Тэтчер, которую сыграла Джиллиан Андерсон. В целом история королевской семьи запланирована к показу на протяжении шести сезонов.