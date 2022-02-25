Максим Аверин о новом сезоне «Склифосовского»: «Если бы взял домой халат, то только для игр»

В Москве проходят съемки нового, десятого сезона знаменитого сериала «Склифосовский». Его фишка заключается в том, что в проект канала «Россия»вернутся доктор Бреславец (Эммануил Виторган), чета Пастуховых (Ольга Павловец и Дмитрий Миллер), бывшая жена Олега Брагина Елена (Надежда Горелова) и другие герои прошлых серий. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке и пообщалась с артистами.

В тот день снимался эпизод юбилея Института скорой помощи им. Склифосовского, на который приехали все, кто работает и когда-либо работал в знаменитом «Склифе». Празднование торжества с участием большого количества массовки снималось в одном из ночных клубов Москвы. По сюжету на сцену вышли герои Эммануила Виторгана и Анны Якуниной, чтобы провести розыгрыш призов среди гостей.

И только они произнесли праздничную речь, как с потолка посыпались многочисленные блестки. Как намекают актеры, этот эпизод, начавшийся со всеобщего веселья, закончится драматически. А вот каким образом, зрители увидят только в десятом сезоне.

Пока же артисты, занятые в массовом эпизоде, как школьники после летних каникул, радуются возможности встречи и общения. Например, Ольга Павловец, сыгравшая в «Склифосовском» старшую медсестру Полину Пастухову, покинула сериал еще в 2015 году, но, конечно, помнит события, связанные с ним, как сейчас.

Ольга Павловец: «Народная любовь вернула чету Пастуховых»

Как рассказала Ольга, самые запоминающиеся сцены для актеров – это как раз массовые сцены.

«Я помню, что в одном из сезонов день рождения Нины мы снимали на даче. Там по сюжету случился пожар. Это были ночные, достаточно тяжелые съемки. Две ночи подряд практически всем составом мы находились за городом. А еще мы пели песни – как в кадре, так и за кадром. В общем, совмещали работу и приятное общение».

По словам Ольги, возвращаясь в проект спустя несколько лет, она испытывает волнение вперемешку с радостью. Впрочем, как призналась актриса Teleprogramma.pro, все это время она не прекращала общение с коллегами по цеху: переписывалась с ними, поздравляла с праздниками, узнавала последние новости о съемках сериала.

«Обычно в кино пишут: прошло 20 лет и задействуют монтаж, — говорит Ольга Павловец. — А тут получается, что пять лет прошло в реальной жизни. И мне кажется, что зрителю всегда интересно наблюдать за такими живыми моментами. Я думаю, что благодаря зрителю и происходит возвращение наших героев. Так, народная любовь вернула в сериал и чету Пастуховых»

Как признается Ольга, после выхода «Склифосовского» на экраны отношение к ней врачей изменилось в лучшую сторону. Конечно, доктора узнают актрису, которая рассказывает об их нелегкой жизни на экране.

«Очень много специалистов говорило о том, что сериал «Склифосовский» — это один из немногих проектов, который соответствует правде. К тому же на площадке у нас постоянно работают консультанты, действующие, оперирующие врачи. И за этим следят достаточно строго», — отмечает Ольга.

Дмитрий Миллер: «Ударил кулаком по грудной клетке, и сердце заработало»

В сериал вернулся и экранный муж Ольги Дмитрий Миллер, сыгравший хирурга Петра Пастухова. По словам Дмитрия, по сюжету сериала становится понятно, что чета Пастуховых занимается развитием ветеринарных пластических клиник.

«Пастухов – это тот персонаж, который верен клятве Гиппократа. И несмотря на различные трудности, он всегда оставался в строю и был верен профессии. Зритель узнает, что Пастухов делает пластические операции животным, хотя это больше похоже на шутку, — рассказывает Дмитрий Миллер. Не знаю пока, ограничится ли участие Петра Пастухова только празднованием юбилея «Склифа». Хотелось бы, чтобы линия моего персонажа развивалась и дальше».

Кстати, на счету персонажа Дмитрия немало трудных операций в предыдущих сезонах. Так, в разговоре с журналистами актер вспомнил, что в одной из серий Пастухов завел сердце пациента нестандартным способом.

«Ударил кулаком по грудной клетке, как это бывает, делают с помощью силы, и сердце заработало. Так человек вернулся к жизни. К таким сценам лучше не готовиться долго, а сделать все сразу», — отметил Дмитрий Миллер.

На вопрос, какие медицинские навыки вы приобрели в процессе создания сериала, Дмитрий признался, что научился вязать хирургические узлы. И это тоже целое искусство.

Надежда Горелова: «Всегда интересно, когда есть сильные соперники»

В новом сезоне появится и экс-жена Олега Брагина Елена, роль которой играет Надежда Горелова. Меж тем фанаты проекта уже переживают: не внесет ли «бывшая» разлад в отношения двух супругов, героев Максима Аверина и Марии Куликовой. А что скажет об этом сама Надежда?

«Я все-таки отделяю себя от героини, поэтому мне и самой интересно наблюдать за всем происходящим. Но я рада за Елену. Всегда интересно, когда есть сильные соперники», — признается Надежда Горелова. – В жизни моей героини все хорошо. Но когда она видит Олега, то, конечно, к ней возвращаются воспоминания, слишком уж сильны были чувства. Конечно, это боль. Но моя героиня дорожит тем, что есть. Ее жизнь изменилась, и Елене есть что терять».

Максим Аверин: «Побеждать – это сверхзадача моей творческой деятельности»

Ну а сам Максим Аверин, тот самый знаменитый доктор Брагин, конечно, остается любим зрителями на протяжении десяти сезонов. А сколько испытаний прошел его герой за все это время: переживал многочисленные расставания, лечился от онкологического заболевания, перешел из престижного «Склифа» в обычную клинику. Но каждый раз возрождался к новой жизни, как птица Феникс.

«Олег Брагин – это человек, который борется с обстоятельствами. Мне кажется, что побеждать – это сверхзадача всей моей творческой деятельности. Мой герой все-таки верит, что жизнь прекрасна и удивительна. И это самое главное, как говорят – месседж этого сериала», — поясняет Максим Аверин.

Журналисты поинтересовались у актера, почему в сериале «Склифосовский» до сих пор не обыгрывалась тема коронавируса. Ведь в новой реальности мы живем уже почти два года.

«Мы не можем поднимать эту тему, потому что это будет что-то из области фантастики. Поскольку каждый день меняются сведения об этом заболевании, статистика, начинается другой ракурс жизни. Мы то выходим на улицу, то прячемся дома, то театры у нас пустые, то разрешается 50% вместимость зала. В общем, везде царит полная неразбериха, — рассказывает Максим Аверин. А медицина – настолько точная наука, что если облажаться, то можно напороться на жесткую критику. У нас замечательные консультанты – врачи, которые всегда находятся на передовой. А заслуга режиссера состоит в том, что пока мы не отрепетируем каждое движение врачей, команда «Камера! Мотор!» не заработает».

На вопрос, как часто Максим Аверин слышит положительные отзывы о своей работе в сериале от светил медицины и не только, актер ответил так:

«Иногда люди останавливают меня на улице. Говорят, что-то хорошее и мои знакомые врачи, которых тоже очень много. И даже однажды главный врач института Склифосовского пригласил меня на встречу. Да и вообще поступают какие-то предложения, значит, наверное, я заслуживаю какой-то хорошей оценки. Наш фильм – это, скорее, возможность поблагодарить врачей за их такой огромный труд. А если они нас оценивают и смотрят, то это вообще дорогого стоит. Врачи, конечно, посмеиваются над тем, как их показывают: «Резать ногу, что ты там, товарищ?» Это люди с удивительным чувством юмора, которое помогает пережить им ежедневные стрессы».

— Ваш герой постоянно окружен женщинами. А вы сами за это время стали лучше понимать женский пол? – спрашиваю я у Максима Аверина

— Окружение – это не значит понимание. Женщин понять очень сложно. Потому что бывает так: тут подумала, а здесь уже все решила. В моем женском окружении мне бывает иногда непросто.

— Вы снимаетесь в «Склифосовском» уже десять лет. Может, за это время реквизиторы дарили вам что-то на память, например, медицинский халат?

— Если бы я взял домой халат, то только для каких-нибудь игр (Смеется). Но единственное, что приходит ко мне со всей страны – это шапочки, которые вошли в моду. Я приношу их все сюда (на съемочную площадку – прим. ред)

— И много у вас таких шапочек?

— А как же! Знаете, какая у меня огромная коллекция. Их и не сосчитать.

— А какая самая яркая?

— Шапочка с разводами, которая заявлена в нашем сериале. А недавно подарили шапочку, которую, правда, нельзя использовать в кадре – с подписью «Лучшему врачу Олегу Брагину». А так – нет, другие предметы и костюмы не дарят. Кстати, я сам принимаю участие в разработке костюма, и мне хочется сделать его каким-то выделяющимся.

На новые шапочки Максима Аверина зрители смогут посмотреть уже в десятом сезоне!

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