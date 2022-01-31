Звезда сериала «Склифосовский» Анна Якунина рассказала о съемках девятого сезона

Также актриса рассказала Teleprogramma.pro о своем внуке и праздновании Нового года

С 31 января на канале «Россия 1» стартует девятый сезон знаменитого сериала «Склифосовский». Героев любимого «Склифа» ожидают кардинальные перемены. Так, Олег Брагин (Максим Аверин) уходит работать в обычную поликлинику, а его супруга Марина Нарочинская (Мария Куликова) хочет поставить брак на паузу. В это же время из Израиля (по просьбам зрителям) внезапно возвращается доктор Кривицкий (Андрей Ильин).

А вот Нина (Анна Якунина) получает диплом операционной сестры, а ее место на посту приемного отделения теперь занимает Ирина Федоровна Успенская (Нина Усатова).

Teleprogramma.pro поговорила с Анной о переменах в жизни ее героини, съемках сериала в пандемию и новом статусе бабушки.

«Работать с Ниной Усатовой – это большой подарок»

— Анна, какие-то новые навыки вы приобрели, когда ваша героиня стала операционной сестрой?

— Когда знакомишься с работой медсестры, узнаешь какие-то новые названия инструментов, как они используются. Это техническая, чисто профессиональная история. У нас на съемках есть врачи-консультанты, и я всегда спрашиваю у них, какой инструмент нужно подавать во время операции, чтобы это не выглядело в кадре неправдой.

— А как вы приняли новость о появлении в сериале Нины Усатовой, которая пришла на место вашей героини?

— Что касается Нины Николаевны, то я счастлива, что теперь сотрудничаю с ней, потому что очень уважаю и люблю эту актрису. Мы замечательно работаем в кадре. У нее своя сюжетная линия, а у меня – своя. Мы получаем удовольствие от общения друг с другом. Для меня появление Нины Николаевны в нашей команде — большой подарок.

— В сериале появятся и интерны. Что это за ребята?

— Молодые ребята, новые актеры. Сериал продолжается, и естественно, что появляются другие персонажи. Сюжет нужно развивать, куда-то «двигать», сценаристы все время что-то новое придумывают. У меня не так много совместных сцен с интернами. И мне самой интересно, как будут конкурировать между собой молодые ребята и люди постарше, наши опытные врачи.

— Какая сцена нового сезона стала для вас самой сложной?

— Я к сложным сценам отношусь с большим ожиданием, я их очень люблю. И если их будет больше, то я буду только рада. И еще многое зависит от того, что считать сложным. Сложно лежать на холодном полу? Или стоять под снегом практически раздетым? Да, это физически непросто. А сыграть трагедию человека, когда, к примеру, у моей героини Нины была депрессия, — вот это для артиста самое интересное.

— В такие моменты вспоминаете свой собственный опыт?

— Артист всегда обращается к своему опыту. А если его нет, то нужно подсмотреть. Понаблюдать за другими людьми и попытаться чужой опыт примерить на себя. Артист – профессия исповедальная. И то, что ты показываешь зрителю, ты все равно переносишь на себя.

— Как коронавирус повлиял на съемки девятого сезона «Склифосовского»?

— Пандемия коснулась всех и повлияла на всех. И на съемках нам нужно было существовать в других реалиях и соблюдать те правила, в которых мы теперь живем: надевать маски, помнить о санитарных нормах. Но у нас на площадке все в этом смысле было организовано идеально. Хотя у нас возник небольшой перерыв в съемочном процессе. Все боялись, что мы перестанем работать, но мы пережили эту нелегкую ситуацию с достоинством, продолжаем работать и снимать десятый сезон.

«С Максимом Авериным дружим 25 лет»

— Судя по вашему Инстаграму, вы сейчас должны быть в Екатеринбурге с гастролями спектакля «Лев зимой»…

— Гастроли у нас отменились в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией, поскольку многие города закрылись.

— В этом спектакле вы снова играете с Максимом Авериным…

— Про Максима у меня спрашивают уже 20 лет. У нас прекрасные отношения, 25 лет работаем вместе, дружим. Мы друг друга настолько хорошо знаем и в жизни, и в профессии, что для нас работать вместе — привычное дело.

— Как вы отметили Новый год?

— В кругу семьи, с бабушками, с огромным количеством народа. Мы прекрасно провели время на даче.

— Недавно вы стали бабушкой. Как справляетесь с этой ролью?

— С удовольствием справляюсь. Мне кажется, что сейчас я испытываю гораздо более трепетные ощущения, чем, когда была молодая и родила собственных детей. Я — молодая бабушка, и для меня снова все в новинку. И я уже понимаю, почему бабушки часто балуют внуков. Просто в юности ты не настолько серьезно ко всему относишься. А чем старше становишься, тем острее на все реагируешь: не так взяли младенца, не так покормили… Но это наслаждение, большое счастье – быть бабушкой! Дай Бог, чтобы у меня выросли талантливые, хорошие внуки. Я постараюсь все для этого сделать.

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