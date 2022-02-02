Никакой Саманты: продюсер сериала «И просто так» не ждет возвращения актрисы в проект

Ким Кэтролл так и не оттаяла после ссоры с Сарой Джессикой Паркер.

Сериал-продолжение «Секса в большом городе» под названием «И просто так» растянется на несколько сезонов. И фанаты франшизы настойчиво просят, чтобы актриса Ким Кэттролл вернулась в будущих сериях в роли Саманты.

Ранее проходила информация, что создатели проекта примут «беглянку» с распростертыми объятиями, если она сама того захочет. Но на днях главный продюсер и сценарист сериала Майкл Патрик Кинг дал большое интервью, в котором обрубил надежды зрителей на возращение Саманты. Он отметил, что 65-летняя актриса весьма едко высказалась в соцсетях о продолжении «Секса в большом городе», и уже никаких планов на ее возвращение нет.

«Ты веришь людям на слово, и ты умный продюсер — ты не загоняешь себя в угол. С волшебной точки зрения, здорово иметь Саманту. Но у меня нет реалистичных ожиданий, что Ким Кэттролл когда-либо снова появится», — сказал Кинг издание Variety.

Он также отметил, что сам стал Самантой. По сюжету нового сериала, после ссоры с Кэрри героиня переехала в Лондон. Но иногда она напоминает о себе: то отправит бывшей подруге сообщение, то цветы на смерть мужа. Ее призрачное присутствие в картине весьма ограничено, но используется точечно. И все действия «удаленной» Саманты придумывает сам сценарист.

Персонаж все равно должен присутствовать в сериале, считает продюсер, — это важно для всех зрителей и для Майкла в частности.

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