«Саманта, вернись!»: поклонники умоляют Ким Кэттролл присоединиться к сериалу «И просто так»

Несколько лет назад актриса ушла из франшизы «Секс в большом городе», громко хлопнув дверью.

Про то, что Саманта Джонс (актриса Ким Кэттролл) покинула франшизу «Секс в большом городе» из-за конфликта с ее создателями и лично Сарой Джессикой Паркер, написано уже немало.

В новом сериале «И просто так» героини нет, хотя съемочная группа не раз отмечала, что ждет Саманту обратно в команду и будет рада ввести ее в сюжет.

Теперь создателей сериала поддержали и зрители. 12 декабря Ким Кэттролл сделала очередной заурядный пост в Instagram, под которым поклонники стали умолять ее вернуться в проект и сняться в продолжении сериала «И просто так».

«Саманта, вернись!», «Без тебя шоу никогда не будет прежним», «Мы так скучаем по вам, мисс Джонс!», «Джонси! «И просто так» не то без тебя и твоего непримиримого «я». «Ким, ты нужна нам в «И просто так»! Тебе спасти это», «И просто так» нуждается в тебе! Это уже не то», — такие комментарии оставили фанаты.

Под этими сообщениями разворачиваются настоящие баталии, потому как некоторые подписчики уверены, что Кэттролл прекрасна именно за свою непримиримую позицию.

Хотя, если она вернется во втором сезоне «И просто так», успех сериалу будет обеспечен. Вопрос, скорее всего, лишь в том, какой гонорар предложат актрисе. Ведь именно денежный вопрос спровоцировал ее уход из франшизы.

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