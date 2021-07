Сериал-продолжение «Секса в большом городе» не ограничится одним сезоном

Продолжение «Секса в большом городе» под названием And Just Like That, которое снимается в Нью-Йорке, вызвало большой отклик у фанатов оригинального сериала, из-за чего продюсеры картины уже не желают ограничиваться 10 эпизодами и планируют расширить новое шоу на несколько сезонов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Daily Mail.

По информации издания, стриминговый сервис HBO Max объявит о втором сезоне продолжения уже в ближайшее время. А еще актрисе Ким Кэттролл, ранее игравшей Саманту, но рассорившейся с создателями сериала, «открыта дверь» в новый проект. Источник отметил, что если представители актрисы позвонят продюсерам, ей тут купят билет до Нью-Йорка на съемки нового сериала. Все участники процесса понимают, что зрители будут скучать без Саманты, хотя в продолжении появится много новых героинь.

В той же статье сказано, что жители Нью-Йорка очень бурно реагируют на съемки, в которых появляются постаревшие Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Из-за этого процесс создания сериала немного тормозит, но продюсеры хотят отдать дань «большому городу» и сделать его полноценным героем новой картины. Поэтому киношники упорно работают на улицах, не уходя в павильоны.

Напомним, что в новом сериале закадычные подруги Кэрри, Миранда и Шарлотта будут представлены уже 50-летними женщинами, сохранившими свою дружбу. Из разговоры затронут не только об отношениях между полами, но и многие другие темы современности, в том числе, и пандемию.

