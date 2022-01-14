Школа закрывается на зомби-апокалипсис: Netflix анонсировал корейский сериал «Мы все мертвы»

14 января потоковый сервис Netflix представил трейлер нового корейского сериала «Мы все мертвы». После успеха «Игры в кальмара» и «Зова ада» вполне можно ожидать, что этот хоррор тоже станет хитом у зрителей.

В основу картины взят давно избитый ход про вирус, который превращает людей в агрессивных зомби (привет, «Обитель зла»!). Однако здесь заражение начинается в старшей школе, где у подростков своя особенная жизнь. И вот юные друзья и соперники проверяются в бою, пытаясь вырваться из кровавого ада храма знаний.

После просмотра трейлера кажется, что корейцы собрали все самое лучшее в жанре зомби-апокалипсиса и добавили ряд новых фишек, причем не только национальных. Одна сцена с дронами, летящими за толпой бегущих мертвецов, чего стоит.

Премьера сериала состоится на Netflix 28 января.

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