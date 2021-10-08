И снова зомби: трейлер перезапуска «Обители зла» назвал дату выхода фильма в России

7 октября компания Sony Pictures опубликовала русский трейлер фильма-перезапуска франшизы «Обитель зла» с подзаголовком «Раккун-Сити». Как уже писала Teleprogramma.pro, создатели этой картины сняли кино гораздо ближе к сюжету оригинальной компьютерной игры Resident Evil, чем ленты с Миллой Йовович.

Зрителям снова предстоит увидеть историю начала зомби-апокалипсиса в городе Раккун-Сити. Группа местных жителей и полицейских начинает отбиваться от нашествия оживших мертвецов, постепенно понимая, что за этим кошмаром стоят опыты на людях, которые проводила в их городе корпорация «Амбрелла».

Трейлер дает понять, что фильм будет пугать зрителя не только жуткими зомби, но и гнетущей атмосферой мистического ужаса. В картине снялись звезда «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Кая Скоделарио и звезда «Человека-муравья и Осы» Ханна Джон-Кеймен.

больше по теме Netflix снимет сериал по компьютерной игре Resident Evil Актерский состав держится в строжайшем секрете.

«Обитель зла: Раккун-Сити» выйдет в российских кинотеатрах 2 декабря.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.