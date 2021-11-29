Новый корейский хит: почему так популярен сериал «Зов ада», сместивший «Игру в кальмара» с первых позиций

Вот уже больше недели общественность обсуждает новый корейский сериал «Зов ада», который по популярности обогнал знаменитую «Игру в кальмара». Сейчас новый восточный хит, который смотрят уже в 75 странах, возглавляет топ платформы Netflix. Почему же сериал о посланцах подземелья так популярен?

О чем сериал «Зов ада»

Итак, некоторым горожанам на телефоны приходят странные смс-ки, где указывается дата и причина их смерти. Когда наступает час «икс», за несчастными приходят демоны, больше напоминающие прозрачных Халков, чем инфернальных загадочных существ, как это обычно бывает. Они уносят приговоренных к гибели в ад, предварительно подвергнув жертву пыткам.

В стране наступает настоящий хаос. Люди пытаются любыми способами избежать преисподней. Лидер секты «Новая правда» уверяет отчаявшихся, что найдет способ их спасти. Но люди, вступившие в религиозную ячейку, вскоре понимают, что здесь все не так просто.

Почему же «Зов ада» завоевал такую популярность? Дело в том, что в Южной Корее очень распространено такое явление, как секты. Как говорят психологи, чаще всего туда вступают люди, находящиеся в жизненном тупике – в материальном, экзистенциальном, любовном…

Какие проблемы поднимает сериал?

«Игра в кальмара» уже сыграла на главной проблеме Южной Кореи, да и всего мира – большом социальном неравенстве, обилии кредитов и нетерпимости к власть имущим. По сути, то же самое сейчас делает и режиссер Ен Сан Хо – он целится в другую болевую точку современного общества, тесно связанную с социальной проблематикой.

Проблема религиозных сект, появляющихся в самые смутные времена, актуальна не только в Корее, но и на всем постсоветском пространстве. Вспомните хотя бы «знаменитого» Григория Грабового, который обещал воскресить мертвых и излечить человечество от СПИДА. И люди, потерявшие надежду, верили ему и отдавали большие суммы.

Одного поля ягоды с сектантами – многочисленные экстрасенсы, колдуны, эзотерики, кому доверчивые граждане также несут свои деньги.

Еще один вопрос, которую поднимает создатель сериала, — это всеобщее увлечение гаджетами. Взгляды героев фильма то и дело устремлены в свои смартфоны, персонажи сидят в Интернете, а блогеры хайпуют на самой злободневной общественной теме – появлении демонов, утаскивающих несчастных в ад.

А когда темный ангел предупреждает мать-одиночку о скорой смерти, лидер секты «Новые люди» предлагает показать все происходящее в «прямом эфире». Такое повальное цифровое сумасшествие сейчас можно увидеть в любом уголке Земли. Мир стремительно переместился в онлайн-зону и ради лайков в Интернете сделает что угодно.

Кто сыграл главных героев?

Кстати, очень удачно подобран исполнитель роли главы «Новой истины» Чон Джин-су. Это такой миловидный молодой мужчина лет 30-35, размышляющий о свободе выбора и высшей справедливости и рассказывающий о своем просветлении во время путешествия в Тибет. «Настоящий краш», — как выражаются тиктокеры.

Чтобы искусно манипулировать людьми, герой использует свою внешность, харизму и дар убеждения. Неудивительно, что в него влюблены буквально все…Режиссер показывает, к каким последствиям может привести создание себе кумира. Роль Чона Джин-су сыграл 35-летний актер Ю А-ин, которого можно увидеть в лентах «Тайный роман», «Чикагская печатная машинка», «Потомки солнца» и многих других проектах.

Ему противопоставляется полицейский Ким Хен-джу (Ян Ик-Чун). Перед ним и его напарниками по полицейскому участку поставлена задача расследовать загадочное убийство с участием служителей ада. Причем никто не воспринимает их появление как что-то сверхъестественное. Для полицейских это обычное преступление, которое нужно расследовать, не создавая вокруг него мистический флер. Стражи закона мыслят здраво, прагматично и не поддаются всеобщей панике.

Визуально картина, конечно, смотрится не так богато, как «Игра в кальмара». «Идея хорошая, но снято не очень», — подобное мнение чаще всего звучит в зрительских отзывах. Многие пользователи Сети отмечают, что монстры из ада вызывают, скорее, не ужас, а снисходительную улыбку. Однако режиссер явно не делает ставку на спецэффекты…

На что делает ставку режиссер

Вообще, Ен Сан Хо, известный еще по одному корейскому хиту «Поезд в Пусан», призывает зрителей задуматься над многими вопросами. Что есть Бог? Тварь ли человек дрожащая или право имеет судить других за их преступления? На что может пойти современное общество перед угрозой своей гибели?

Так же, как и Хван дон Хек, режиссер «Зова ада» использует эффект зрительской самоидентификации. В сериалах о выживании зрители нередко задает себе вопрос: а как бы я поступил на месте героя?

По словам Ен Сан Хо, его персонажи – это люди, которых мы видим в обществе. У них разные убеждения и эмоции. И зрители могут резонировать с ними, в зависимости от того, во что они предпочитают верить.

«Забавно наблюдать за столкновением этих убеждений, это дает нам возможность подумать о нашем обществе… Я надеюсь, что «Зов ада» не просто проглатывается зрителем, но и дает пищу для размышлений», – заявил Ен Сан-хо.

По слухам, работа над вторым сезоном сериала уже началась. И не исключено, что его продолжение появится в Интернете уже в октябре следующего года.

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