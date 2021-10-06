Новый корейский сериал «Игра в кальмара» попал в топы Netflix в 90 странах

Жестокая драма об отчаянных должниках за две недели стала одним из самых популярных сериалов в мире.

По следам «Паразитов»: южнокорейское кино продолжает захватывать американских зрителей. Новый сериал из восточной страны под названием «Игра в кальмара» (Squid Game) на днях стал одним из самых популярных шоу на Netflix. Еще чуть-чуть, и он переплюнет по показателю успешного старта такие хиты платформы, как «Бриджертон» и «Ведьмак».

Об этом сообщает издание Vulture, отмечая, корейская антиутопическая драма заняла верхние строчки в рейтингах Netflix в 90 странах мира всего через две недели после премьеры. Что же такого потрясающего в этом сериале?

Картина из 9 эпизодов рассказывает об жестокой игре, в которую попали 456 человек, испытывающие финансовые трудности. Каждый со своей причиной искать деньги участники борются за приз почти в 40 миллионов долларов. Однако цена мечты о богатстве — жизнь. На каждом этапе проигравшие не выбывают, а умирают.

Иронии проекту добавляет то, что смертники соревнуются в детских играх. Среди персонажей — отец-неудачник, гангстер, талантливый мошенник, беженка из Северной Кореи, старик с опухолью мозга, гастарбайтер, молодой полицейский, врач-охотник за органами, семейная пара и другие колоритные герои.

Кроме захватывающего сюжета, шоу удалось стать вирусным явлением в соцсетях. Кадры из него быстро превращаются в мемы, а безликие охранники игры в розовых костюмах и с автоматами уже стали ярким образом мировой поп-культуры.

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