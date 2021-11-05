Пять сериалов, на съемках которых актерам пришлось изрядно померзнуть

Зима — близко! В центральной части страны погода пока осенняя, а вот на экраны постепенно проникают самые зимние картины, после просмотра которых невольно возникает мысль, что пора купить новый пуховик.

Teleprogramma.pro вспомнила несколько сериалов, действия которых разворачиваются в жуткий мороз.

«Полярный»

Температура сериала: -37 °С

8 ноября на экраны выходит второй сезон популярного проекта. По сюжету бывший авторитет Витя Мясник (Михаил Пореченков) давно отошел от дел и с тех пор мирно живет в пригороде, где развивает экоферму. Но лихие 90-е все равно не отпускают Витю.

Однажды его находит бывший подельник и просит передержать на своем банковском счете воровской общак. Главный герой соглашается, но вскоре случайно забывает пароль от счета. Так начинается череда замысловатых приключений, которая приведет Витю в северный городок Полярный.

Съемки сериала проходили в Мурманской области — под Полярный авторы замаскировали город Кировск. Актеры спасались самогревами — стельками и аппликаторами, а также прикрепляли к груди специальные стикеры на одежду в районе солнечного сплетения, где находится тепловой центр.

Никакие суперсовременные спортивные ботинки такой холод не выдерживают, а вот валенки вполне спасли съемочную группу.

«Северные воды»

Температура сериала: -15 °C

Бывший военный хирург Патрик устраивается корабельным врачом в китобойную экспедицию в Арктику. У героя темное прошлое, и работа может помочь отпустить воспоминания, которые мучают его не первый год.

Но судно вовсе не то место, где можно найти покой. Оказывается, капитан и его окружение планируют потопить корабль во время плавания, надеясь на солидные выплаты страховой компании.

Среди матросов есть Генри Дракс — гарпунер-садист, готовый в любой момент прикончить неугодного ему человека.

Сериал «Северные воды» снимали в паковых льдах неподалеку от архипелага Шпицберген. Место хоть и красивое, но суровое. Съемочная группа провела рядом с архипелагом больше месяца.

Средняя температура этого места в июле колеблется от +4 до +6 °C, в январе — от -12 до -16 °C. Впрочем, актеров это не пугало.

«Эпидемия»

Температура сериала: -26 °С

На Москву обрушивается смертельный вирус, который вскоре поражает и всю Россию. Страна погружается в хаос: люди в суматохе покидают дома, вандалы громят магазины, а силовики зачищают носителей болезни, надеясь таким образом избежать новой «волны». Главные герои «Эпидемии» — несколько семей, которые сбегают из столицы на север, чтобы укрыться в охотничьем домике, отрезанном от внешнего мира.

Кроме Москвы и Подмосковья, сериал снимали в Архангельской области в поселке Маложма, где температура воздуха иногда опускалась до -26 °С. Из-за мороза съемочной группе было также дискомфортно, как и персонажам, которых мы видим в кадре. В таких условиях ломалась и техника, включая УАЗ-452 («Буханка») и «Вольво», на которых по сюжету передвигаются герои.

«Мертвое озеро»

Температура сериала: -50 °С

В вымышленном городе Чангадане происходит трагедия: дочь авторитетного бизнесмена находят мертвой. Все улики указывают на ритуальное преступление. Для поимки убийцы из Москвы присылают лучшего детектива — Максима Покровского (Евгений Цыганов).

«Мертвое озеро» снимали в Мурманской области в городах Кировск, Хибины и Апатиты. Столбики термометров иногда падал до -50 °С. Из-за низких температур объективы камер переставали двигаться, а пистолеты пиротехников не стреляли.

«Адаптация»

Температура сериала: -55 °С

Американского шпиона засылают в Россию, где он должен внедриться в «Газпром» и добыть информацию о новейшей разработке российских ученых. Секретные данные хранятся в филиале компании, расположенном в северном городе Ноябрьск.

Здесь иностранца ждут новые знакомства, опасные приключения и испытания суровым климатом русского севера.

Ноябрьск расположен в Ямало-Ненецком автономном округе России. В январе температура здесь может опускаться до -55 °С.

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