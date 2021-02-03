Пореченков в снегу: стартовали съемки второго сезона сериала «Полярный»

Они пройдут в Подмосковье и Мурманской области.

3 февраля в Подмосковье стартовали съемки второго сезона комедийного сериала ТНТ «Полярный» с Михаилом Пореченковым. Часть кадров будет отснята в Мурманской области, где ранее снимались заснеженные пейзажи для первого сезона. Известно, что к своим ролям вернутся Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Карина Зверева, Антон Богданов и другие актеры.

Напомним, сериал вышел в 2019 году и стал очень популярным среди зрителей вечернего слота. По данным Mediascope, его доля телесмотрения превысила 19%.

По сюжету, Полярный — это выдуманный городок на севере России, куда приезжает бывший криминальный авторитет Витя Мясник, сыгранный Пореченковым. Мужчина хотел спрятаться в снегах от своего лихого прошлого, а в итоге стал местным Робином Гудом, грозой жуликов и героем-любовником.

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