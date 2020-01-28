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Мороз -26 градусов, потоп и дикие животные вокруг: сериал «Эпидемия» снимали в суровых условиях

Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, что происходило за кадром популярного сериала, который эксклюзивно доступен на платформе PREMIER.

Мороз -26 градусов, потоп и дикие животные вокруг: сериал «Эпидемия» снимали в суровых условиях
Кадр из сериала «Эпидемия»

Сериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова был признан лучшим российским сериалом прошлого года многими критиками и зрителями – причем, не только в России.

В фильме рассказывается об атаке неизвестного вируса: все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародеров, а те, кто еще вчера на дух не переносили друг друга — вынуждены объединить силы, чтобы выжить.

Создатели фильма рассказали журналистам Teleprogramma.pro о том, как снимали сериал и о том, что происходило на съемочной площадке.

Снимали при -26 градусов, из строя выходила техника

Кадр из сериала «Эпидемия»
Кадр из сериала «Эпидемия»

— Снимали фильм в Москве, Подмосковье и Архангельской области в максимально суровых условиях русской зимы, — рассказала нам исполнительный продюсер PREMIER STUDIOS Дарья Перуновская. – На все ушло 66 съемочных дней: 6 смен в Москве, 3 – в павильоне и лишь 7 – в интерьере. Все остальное — за городом. Иногда температура воздуха опускалась до -26 градусов.

Условия, уже понятно, были очень непростые, и техника часто выходила из строя. Например, до финала не дожили ни УАЗ-452 («Буханка»), ни «Вольво», на которых, по сюжету, передвигаются герои сериала.

УАЗ отказал на 15-й смене, и, чтобы не прерывать съемки, машину в тот день снимали в статике, раскачивая салон с актерами внутри. «Вольво» продержалась дольше, но и ее в итоге пришлось заменить – похожую машину экстренно купили через Интернет и пригнали из Санкт-Петербурга.

Прорыв водопровода и поджог моста

Кадр из сериала «Эпидемия»
Кадр из сериала «Эпидемия»

Главным местом съемок стал поселок Маложма в Онежском районе в Архангельской области. Там плохо ловила сотовая связь, да и улицы не освещались должным образом. А однажды прямо на месте съемочной площадки прорвало водопровод, и весь поселок на два дня остался без воды…

— Кроме того, во время съемок группа прожгла деревянный мост, разведя на нем костер, как того требовал сценарий. Оказалось, что переправа располагалась на единственном пути к цивилизации, и ее пришлось быстро восстанавливать, чтобы не доставлять местным жителям неудобства, — поделилась исполнительный продюсер PREMIER STUDIOS Дарья Перуновская.

Несмотря на происшествие, местные жители очень радушно приняли у себя приезжих кинематографистов – они не только помогали с организацией съемок, но и сами отметились эпизодическими ролями в массовых сценах. Население Маложмы составляет около 400 человек, в основном это – пожилые люди.

Волки, рыси и суровое Белое море

Кадр из сериала «Эпидемия»
Кадр из сериала «Эпидемия»

Кстати, в лесах Архангельской области водится много диких животных. И однажды съемочная группа спугнула стаю волков. А актриса Виктория Исакова, сыгравшая главную роль в сериале, по пути на площадку встретила… рысь!

А помните остров, на который на протяжении всего действия стремятся герои сериала? Так вот — это остров Кий в Онежской губе Белого моря.

Эту часть фильма снимали в самом конце – в марте-апреле. С риском для жизни усеченная съемочная группа в лице режиссера, оператора-постановщика и механика камеры переправилась по таявшему льду на остров и обратно.

А вот сам корабль-убежище был выстроен в Люберецком карьере Москвы – популярном у кинематографистов месте, где снимали, в частности, «Курьера» Карена Шахназарова и «Обыкновенное чудо» Марка Захарова.

В общем, сериал «Эпидемия» получился действительно интересным. Давайте посмотрим и обсудим его в комментариях.

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ЗакулисьеСериал «Эпидемия»
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Мороз -26 градусов, потоп и дикие животные вокруг: сериал «Эпидемия» снимали в суровых условиях
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