Мороз -26 градусов, потоп и дикие животные вокруг: сериал «Эпидемия» снимали в суровых условиях

Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, что происходило за кадром популярного сериала, который эксклюзивно доступен на платформе PREMIER.

Сериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова был признан лучшим российским сериалом прошлого года многими критиками и зрителями – причем, не только в России.

В фильме рассказывается об атаке неизвестного вируса: все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародеров, а те, кто еще вчера на дух не переносили друг друга — вынуждены объединить силы, чтобы выжить.

Создатели фильма рассказали журналистам Teleprogramma.pro о том, как снимали сериал и о том, что происходило на съемочной площадке.

Снимали при -26 градусов, из строя выходила техника

— Снимали фильм в Москве, Подмосковье и Архангельской области в максимально суровых условиях русской зимы, — рассказала нам исполнительный продюсер PREMIER STUDIOS Дарья Перуновская. – На все ушло 66 съемочных дней: 6 смен в Москве, 3 – в павильоне и лишь 7 – в интерьере. Все остальное — за городом. Иногда температура воздуха опускалась до -26 градусов.

Условия, уже понятно, были очень непростые, и техника часто выходила из строя. Например, до финала не дожили ни УАЗ-452 («Буханка»), ни «Вольво», на которых, по сюжету, передвигаются герои сериала.

УАЗ отказал на 15-й смене, и, чтобы не прерывать съемки, машину в тот день снимали в статике, раскачивая салон с актерами внутри. «Вольво» продержалась дольше, но и ее в итоге пришлось заменить – похожую машину экстренно купили через Интернет и пригнали из Санкт-Петербурга.

Прорыв водопровода и поджог моста

Главным местом съемок стал поселок Маложма в Онежском районе в Архангельской области. Там плохо ловила сотовая связь, да и улицы не освещались должным образом. А однажды прямо на месте съемочной площадки прорвало водопровод, и весь поселок на два дня остался без воды…

— Кроме того, во время съемок группа прожгла деревянный мост, разведя на нем костер, как того требовал сценарий. Оказалось, что переправа располагалась на единственном пути к цивилизации, и ее пришлось быстро восстанавливать, чтобы не доставлять местным жителям неудобства, — поделилась исполнительный продюсер PREMIER STUDIOS Дарья Перуновская.

Несмотря на происшествие, местные жители очень радушно приняли у себя приезжих кинематографистов – они не только помогали с организацией съемок, но и сами отметились эпизодическими ролями в массовых сценах. Население Маложмы составляет около 400 человек, в основном это – пожилые люди.

Волки, рыси и суровое Белое море

Кстати, в лесах Архангельской области водится много диких животных. И однажды съемочная группа спугнула стаю волков. А актриса Виктория Исакова, сыгравшая главную роль в сериале, по пути на площадку встретила… рысь!

А помните остров, на который на протяжении всего действия стремятся герои сериала? Так вот — это остров Кий в Онежской губе Белого моря.

Эту часть фильма снимали в самом конце – в марте-апреле. С риском для жизни усеченная съемочная группа в лице режиссера, оператора-постановщика и механика камеры переправилась по таявшему льду на остров и обратно.

А вот сам корабль-убежище был выстроен в Люберецком карьере Москвы – популярном у кинематографистов месте, где снимали, в частности, «Курьера» Карена Шахназарова и «Обыкновенное чудо» Марка Захарова.

В общем, сериал «Эпидемия» получился действительно интересным. Давайте посмотрим и обсудим его в комментариях.