В кино не вернулась: как живет Ирина Леонова после предательства Евгения Цыганова

У пары семеро общих детей, но их отношения распались из-за Юлии Снигирь.

Актриса Ирина Леонова перестала сниматься в кино после предательства любимого мужа актера Евгения Цыганова.

В последние годы актриса дает частные уроки актерского мастерства. Кроме того, она играет в Малом театре.

«Да, я могу быть сильной, уверенной и самодостаточной. Я люблю все делать сама. Просто потому, что никому не могу доверять». Ирина Леонова

Как отметила Леонова, она сегодня обожает заниматься хозяйством. Убирает и готовит, моет полы и посуду. Кроме того, Ирина постоянно делает с детьми уроки, читает им на ночь книжки. Также Ирина Леонова гуляет и закупает в магазинах продукты и вещи, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Евгений Цыганов несколько лет назад бросил жену с семью детьми ради актрисы Юлии Снигирь. От новой жены у него также есть ребенок – сын Федор. Свадьбу Снигирь и Цыганов сыграли в 2019 году.

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