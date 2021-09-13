«Перекрывали улицы, а жители вызывали полицию»: как снимали пятый сезон сериала «Шеф»

14 сентября на канале НТВ стартует пятый сезон захватывающего сериала «Шеф». Четыре года поклонники остросюжетного детектива ждали продолжения истории честного и справедливого генерала Виктора Расторгуева. Teleprogramma.pro побеседовала с создателями сериала и узнала о том, как ставились трюки, какая сцена оказалась самой сложной, и что общего между комнатным цветком и пиротехниками.

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О чем сериал

Напомним, по сюжету сыщик из Москвы Виктор Расторгуев (Андрей Чубченко) после громкого скандала переезжает в Санкт-Петербург и становится начальником местного РУВД. Он честный и преданный, но вместе с тем жесткий и принципиальный, что далеко не всем приходится по душе. Больше всего на свете Расторгуев ценит дружбу и верность слову.

В новом сезоне генерал вот уже несколько лет возглавляет службу безопасности одного из банков Северной столицы. Дела идут отлично: он живет в большой служебной квартире и ездит на дорогом автомобиле. В это время в Петербурге происходит серия загадочных убийств: кто-то жестоко расправляется с бывшими сотрудниками полиции.

Улики приводят следователей в областной город Ветров, где как раз освободилось место начальника УМВД. Андрей Некрасов (Кирилл Рубцов), занимающийся расследованием дела, предлагает на эту должность Расторгуеву. Шефа не приходится долго уговаривать, но, приехав в Ветров, он понимает, что история гораздо запутаннее, чем казалась на первый взгляд.

«В сериале появится много интересных новых персонажей, – рассказывает Андрей Чубченко, –Также вернутся подполковник Каплевич (Эльдар Лебедев) и участковый Васьков (Александр Рыбаков). А еще в этом сезоне приняла участие моя жена – Юлия Зыкова, сыгравшая вдову криминального авторитета. Признаюсь, наша совместная сцена далась мне тяжело, я даже начал забывать текст, что мне обычно несвойственно, но помог режиссер, и в итоге все получилось».

Специально для автопогони киношникам выделили две улицы

Самой сложной сценой в пятом сезоне «Шефа», по мнению постановщика трюков Николая Павлова, была автопогоня, которую снимали в Кронштадте. Специально для этой зрелищной съемки местные власти выделили киношникам две узкие улицы. По сюжету герой убегает от бандитов: на повороте он открывает дверь автомобиля и на полном ходу выпрыгивает из него, тут же вскакивает, но в этот момент его сбивает другая машина, движущаяся следом. Каскадеры Павел Маковкин и Станислав Павлов филигранно сработали в ограниченном пространстве.

Съемки «Шефа» проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Снимали на улицах, на ипподроме, на корабле и других объектах. Периодически температура опускалась до -20, холодный ветер пронизывал съемочную группу до костей.

«Каждый день – это вызов, новые ощущения, – делится впечатлениями Андрей Чубченко. – Однажды прямо рядом с детской площадкой мы снимали захват преступника со стрельбой. Так жители соседних домов не поняли, что это кино, и вызвали полицию. Нашему администратору даже пришлось съездить в отделение и написать объяснительную».

Вообще, сериал наполнен экшеном: погонями, перестрелками, взрывами и драками. Над постановкой трюков и созданием спецэффектов трудилась целая команда, а съемкам каждой сцены предшествовали часы подготовки и репетиций.

Постановщик трюков Николай Павлов: «Ни одна драка не похожа на другую»

«В основном актеры участвуют в драках, а сложные сцены, к примеру, прыжок с высоты более двух метров, я все-таки доверяю дублерам, чтобы, не дай Бог, никто не травмировался, – рассказывает Николай Павлов («Зосимыч»). – Правда, Андрей Чубченко, с которым мы вместе работали над всеми сезонами «Шефа», никогда не просит дублера и говорит: «Давай я сначала попробую сам».

А Дмитрий Сутырин (играет Константина Локтева) и Кирилл Полухин (играет Максима Тихомирова) и вовсе отказывается надевать защиту во время съемок падений со словами: «Да не надо мне».

«Не надо, но синяки тебе тоже вряд ли нужны», – настаивает Николай Павлов.

Все трюки заранее продумывают, прописывают и согласовывают с режиссером. При необходимости трюковые сцены отрабатываются с актерами в зале. Если драка несложная, то репетируют прямо на съемочной площадке: каскадеры показывают, а актеры повторяют.

«Всегда есть заготовка, на месте мы ничего не придумываем, – продолжает Николай Павлов. – Кстати, ни одна драка в кино не похожа на другую, все абсолютно уникальные.

Бывает, что трюк выполняется актером только частично. Например, Андрей Чубченко дерется сам, а переброс через плечо и падение на асфальт уже доверяет дублеру. Если режиссеру нужно снять персонажа на высоте, то актера страхуют тросиком, чтобы он чувствовал себя в безопасности, а прыгает вниз, конечно, уже каскадер.

В пятом сезоне «Шефа» с третьего этажа на припаркованную внизу машину пикировал каскадер Павел Маковкин, предварительно получив бутафорскую пулю в спину. Сцена снималась в два приема: сначала Павел выпрыгивал с третьего этажа на подушку, а приземление на крышу автомобиля снимали отдельно. Собственную машину, разумеется, никто для съемок в кино не доверит – у постановщиков трюков всегда есть заготовленный для этого автопарк (самый обыкновенный, без батутов на крыше).

«Слабый, но зрелищный взрыв обходится дороже мощного»

Не обошлось в «Шефе» без взрывов. К слову, на работу пиротехников очень влияет погода.

«В одной сцене нам нужно было взорвать машину, но начался дикий град, даже думали отменять смену», – вспоминает создатель спецэффектов Илья Петров.

Из-за ветра пиротехникам приходится увеличивать безопасные расстояния, делать перестановку с учетом направления ветра, а операторам – менять оптику. Если неподалеку находятся объекты, которые нельзя убрать (к примеру, стеклянная витрина), то об этом тоже забывать нельзя. Многое упирается в бюджет. Интересно, что слабый, но зрелищный взрыв обходится во много раз дороже мощного, потому что требует дополнительного оборудования.

В какие приметы верят каскадеры

«Мы занимаемся не только взрывами, но и другими спецэффектами (SFX – по американской терминологии), – рассказывает Илья Петров, – Среди них — дождь, ветер, снег, пожары, дым, стрельба, имитация попадания пули в людей и предметы. В сериале «Шеф» я также отвечал за то, чтобы актеры правильно держали в руках оружие. В один из дней мы снимали разрывающийся от выстрела горшок с цветком: во все стороны летели черепки и земля. И мне стало так жалко этот цветок, что я забрал себе черенок, и теперь у меня дома растет юкка».

Разгул стихии мешает и работе дублеров. Но хорошая новость заключается в том, что в ненастные дни их гонорар увеличивается. Кстати, у каскадеров есть и свои приметы: не бриться, не мыться и не надевать чистую одежду утром перед трюком. Но, конечно, далеко не все так суеверны. Ведь главное – это профессионализм.

Создатели проекта обещают, что такого сезона «Шефа» еще не было. Будет много драйва, драмы и трагических развязок.

Смотрите первую серию нового сезона во вторник, 14 сентября, в 21:15 на канале НТВ.

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