«Маска» по-новому: НТВ запускает оригинальное музыкальное шоу

Канал НТВ объявил о запуске нового оригинального музыкального шоу под названием «Шоумаскгоон». Героями нового проекта станут те, кто уже не раз доказывал, что он лучший, в передачах «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». В новом проекте их ждут очередные музыкальные испытания.
«Мы вновь решили удивить зрителей и создали совершенно новый развлекательный формат, — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. — Мы приготовили нечто грандиозное: такого на российских телеканалах вы еще не видели».
Особенность данного шоу в отсутствии жюри — комментировать и оценивать выступления участников будут они сами. В конце каждого выпуска певцам предстоит расставить друг другу оценки по шкале от 2 до 9 баллов, при этом дважды поставить одинаковый балл и голосовать за себя нельзя. Также в каждом выпуске будет приглашенная звезда (не участник), у которой тоже будет право голоса. Победитель сезона определится по общему количеству баллов за девять программ. Добавим, что в каждом выпуске участники смогут выбирать песню из девяти предложенных тем: народная, роковая и так далее.
Количество участников в первом сезоне шоу тоже будет равно девяти, и уже названы их имена:
- Анатолий Цой бывший Лев в «Маске»;
- Карина Кокс, она же Волк;
- Стас Костюшкин, выступавший в костюме Мороженого;
- Юлия Паршута, она же Змея;
- Кирилл Туриченко, более известный как Носорог;
- Марк Тишман, бывший Белый Орел;
- Диана Анкудинова, победительница второго сезона «Ты супер!»;
- Алиса Мон, участница «Суперстар! Возвращение»;
- Вячеслав Макаров, ведущий «Маски».
А вот ведущими «Шоумаскгоон» станут Тимур Батрутдинов и Тимур Родригез.