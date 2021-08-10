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«Маска» по-новому: НТВ запускает оригинальное музыкальное шоу

Проект называется «Шоумаскгоон», и в нем будут блистать звезды из предыдущих суперхитов канала.

«Маска» по-новому: НТВ запускает оригинальное музыкальное шоу
НТВ запускает новое музыкальной шоу. Фото: PR НТВ.

Канал НТВ объявил о запуске нового оригинального музыкального шоу под названием «Шоумаскгоон». Героями нового проекта станут те, кто уже не раз доказывал, что он лучший, в передачах «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». В новом проекте их ждут очередные музыкальные испытания.

«Мы вновь решили удивить зрителей и создали совершенно новый развлекательный формат, — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. — Мы приготовили нечто грандиозное: такого на российских телеканалах вы еще не видели».

Особенность данного шоу в отсутствии жюри — комментировать и оценивать выступления участников будут они сами. В конце каждого выпуска певцам предстоит расставить друг другу оценки по шкале от 2 до 9 баллов, при этом дважды поставить одинаковый балл и голосовать за себя нельзя. Также в каждом выпуске будет приглашенная звезда (не участник), у которой тоже будет право голоса. Победитель сезона определится по общему количеству баллов за девять программ. Добавим, что в каждом выпуске участники смогут выбирать песню из девяти предложенных тем: народная, роковая и так далее.

«Шоумаскгоон»
Ба, знакомые все лица! Фото: PR НТВ.

Количество участников в первом сезоне шоу тоже будет равно девяти, и уже названы их имена:

  • Анатолий Цой бывший Лев в «Маске»;
  • Карина Кокс, она же Волк;
  • Стас Костюшкин, выступавший в костюме Мороженого;
  • Юлия Паршута, она же Змея;
  • Кирилл Туриченко, более известный как Носорог;
  • Марк Тишман, бывший Белый Орел;
  • Диана Анкудинова, победительница второго сезона «Ты супер!»;
  • Алиса Мон, участница «Суперстар! Возвращение»;
  • Вячеслав Макаров, ведущий «Маски».

А вот ведущими «Шоумаскгоон» станут Тимур Батрутдинов и Тимур Родригез.

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