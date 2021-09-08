Это дело для «Шефа»: популярный полицейский сериал возвращается на НТВ

14 сентября на канале НТВ состоится премьера нового сезона популярного сериала «Шеф», который транслируется в 2012 года.

По сюжету, в Санкт-Петербурге происходит серия загадочных преступлений: неизвестный жестоко убивает сотрудников полиции в отставке. Все жертвы не знакомы друг с другом, напрямую их ничего не связывает, и зацепок практически нет. Подключиться к расследованию этого дела предлагают бывшему руководителю РУВД Виктору Расторгуеву, который уже несколько лет работает начальником службы безопасности в одном из питерских банков и живет роскошной жизнью.

«Я считаю, что это будет один из самых сильных сезонов: с каждым сезоном сериал набирает, и, главное, тема, которая лежит в основе, осталась актуальной и интересной спустя десять лет с момента выхода первых серий. Сейчас же время двойных стандартов, а Расторгуев как раз — антидвойные стандарты. Каждый сезон как шахматная партия, которая по-новому разыгрывается с новыми героями», — говорит исполнитель главной роли Андрей Чубченко.

Любопытный факт: супруга актера Юлия Зыкова сыграла в новом сезоне вдову криминального авторитета.

«Когда мы снимали, я несколько растерялся и, как мне потом сказал режиссер, начал забывать текст, что мне не свойственно, — вспоминает Чубченко. — Оказалось, что находиться в кадре с женой, непросто. Это был очень неудобный момент, потому что я привык ощущать себя центром на площадке, а в этой сцене она немного перетянула это на себя».

Напомним, сериал начался с того, что столичный сыщик Виктор Расторгуев после громкого скандала переезжает с семьей в Петербург, где занимает должность начальника РУВД. Новый «шеф» устанавливает простые правила: служить честно, никого не бояться, своих не предавать. Он жесткий и непреклонный человек, и многим его методы приходятся не по душе. Долгое время Расторгуев борется с воротилами бандитского мира. И даже когда ему уже можно начать новую жизнь, несправедливость и преступность вокруг вынуждают «шефа» вспомнить о его настоящем призвании.

Не пропустите старт нового сезона «Шефа» — 14 сентября в 21:15 на канале НТВ.

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