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«Она стала затворницей, великой молчальницей»: Чубченко высказался о Дорониной

По словам актера, никто от общественности пожилую актрису не прячет.

«Она стала затворницей, великой молчальницей»: Чубченко высказался о Дорониной
Чубченко высказался о Дорониной/http://globallookpress.com

Актер Андрей Чубченко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался относительно самочувствия почетного президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной. В последнее время звезду очень редко можно увидеть на публике.

Татьяна Доронина. Фото
Доронина перестала появляться на публике/http://globallookpress.com/

«Вот верьте мне. Кто помнит меня по сериалу «Шеф». Врать я не люблю. Татьяну Васильевну никто не скрывает, никто не прячет. Это выбор Татьяны Васильевны. Она стала затворницей, великой молчальницей. Это ее выбор», — сказал Чубченко.

Как отметил актер, Дорониной очень тяжело на сердце, что сделали с ее любимым театром новые руководители. «Было обещано, что художественный совет будет принимать решения относительно работы театра. Однако потом новые руководители поменяли свое мнение. Они постеснялись или испугались подойти к Татьяне Васильевне и сказать об этом. Считаю, что великой актрисе не было оказано уважение. Это несколько унизительно, понимаете. Что касается ее самочувствия, то у нее все нормально. В госпитале она находилась на плановом лечении», — заявил он.

Между тем нынешний руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что в последние годы театр не развивался. Он отметил, что Доронина находится на должности почетного президента театра. Худсовет, как он уверяет, участвует в обсуждении театральных планов.

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Тэги:

Андрей ЧубченкоМХАТ имени ГорькогоПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна ДоронинаЭдуард Бояков
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«Она стала затворницей, великой молчальницей»: Чубченко высказался о Дорониной
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