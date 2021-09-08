Федор Бондарчук и Ингеборга Дапкунайте раскроют тайны закулисья «Балета»

Весной 2022 года на экраны выйдет психологическая драма «Балет». 8-серийный проект раскрывает обратную сторону искусства, которая скрыта от глаз зрителя.

Режиссером-постановщиком стал выпускник школы кино и телевидения «Индустрия» Евгений Сангаджиев. Сам режиссер называет этот проект невероятным и интересным, требующим полного погружения в удивительный мир балета.

По сюжету мир искусства пытается оправиться от пандемии. После вынужденного годового простоя возвращаются к работе ведущие балетные площадки Москвы. Рута Майерс, главная героиня сериала, снова появляется на главной сцене после тридцати летнего перерыва. В прошлом она танцовщица, а сейчас хореограф с мировым именем. Но то, что зритель видит на сцене — это вершина айсберга. За кулисами свои законы.

Бывший возлюбленный Майерс теперь художественный руководитель театр, ее когда-то лучшая подруга — его жена. Рута надеется, что тайны прошлого не помещают ее работе. Но эти гастроли изменят жизни всех раз и навсегда.

«Идея сериала пришла к нам почти пять лет назад. Балет — наша национальная гордость, при этом удивительно мало фильмов и сериалов правдиво показывают то, какой ценой это искусство дается создателям и артистам.

Мы бы хотели показать изнанку этого мира — труд, лишения, интриги — все то, что позволяет людям на пару часов забыть обо всем и погрузиться в мир красоты и гармонии», — делятся продюсеры и авторы идеи Сергей Бондарчук – младший и Алексей Киселев.

На съемочной площадке встретятся Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Петр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Евгения Добровольская, Владимир Варнава, Владислав Лантратов и другие.

«Балет» — совместный проект «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, «НМГ Студии», телеканала СТС и онлайн-кинотеатра IVI.

Смотрите также