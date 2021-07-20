Фигура на зависть: 58-летняя Дапкунайте утерла нос молодым, показав себя в мини-бикини

Ингеборга Дапкунайте красиво запечатлелась в бассейне во время прыжка в воду.

Ингеборге Дапкунайте уже 58 лет, однако в столь зрелом возрасте актриса обладает выдающейся стройностью и подтянутостью мышц.

Накануне подписчики звезды смогли оценить красоту ее тела в полной мере – в личном блоге звезда обнародовала кадр во время прыжка в бассейн в черном мини-бикини, который многих не оставил равнодушными.

«Ого, мышцы», «Вы в суперотличной форме», «Обалдеть, какая вы классная», «Вот это форма!», «Фигура спортсменки», — обозначились в комментариях фолловеры.

Не смогли остаться в стороне и многочисленные знаменитости.

«Срочно в Японию на Олимпиаду!» — написал под фото Евгений Миронов. «А я так и не научилась красиво нырять», — отметилась Елена Летучая. «Стрела!» — восхитилась Любовь Толкалина.

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