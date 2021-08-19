«Честно признаться, я ничего не хочу»: Земфира заявила, что ее профессию уничтожила пандемия

Певица Земфира в сторис Instagram крайне болезненно отреагировала на отмену своего концерта на фестивале в Испании. Всему виной послужили ограничения из-за коронавируса, который в этой европейской стране снова набирает обороты.

«Времена, конечно, темные. Абсолютно ничего непонятно. Предлагающие мне сыграть онлайн. За чей счет, господа? Площадка, звук, свет, репетиции — все это оплачиваю я. Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты — ничто по сравнению с потерянной профессией». Земфира

Как добавила Земфира, она просто устала работать вхолостую. У ее музыкантов хватает других проектов. Она же крутится как на сковороде, чтобы их всех собрать, а в итоге выступления отменяют. Играть же онлайн-концерты «для двух сознательных и двадцати пиратов» она не готова.

Напомним, что Земфира крайне редко дает концерты в России в последние годы. На ее выступлениях всегда аншлаги.

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