Подал заявку в Роспатент: Федор Бондарчук решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда

Представители режиссера пока не комментируют появившуюся информацию.

Режиссер Федор Бондарчук подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Федор Бондарчук». Согласно заявлению, товарный знак позволит ему под этим брендом заниматься рекламой и управлением бизнесом, осуществлять деятельность киностудии, писать сценарии, снимать картины.

Кроме того, Федор Бондарчук сможет представлять услуги артистам, заниматься обучением, торговлей произведениями искусства, а также предоставлять услуги в области азартных игр.

Представители знаменитого режиссера пока эту информацию не комментируют. Сам режиссер пока тоже предпочитает хранить молчание, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что буквально месяц назад нынешняя жена режиссера актриса Паулина Андреева подарила ему сына. Его в семье назвали Ваней. Любопытно, что Бондарчук и его близкие мастерски скрывали беременность Андреевой. Пресса узнала о появлении в семье Бондарчука сына из социальных сетей.

Смотрите также: