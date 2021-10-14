Участвуют в перестрелках и угоняют автомобиль: чем удивит новый сезон сериала «Училки в законе»

14 октября на канале «Пятница!» выходит второй сезон комедийного сериала «Училки в законе». Это продолжение истории об отвязных педагогах, которые в перерывах между преподаванием вступают в схватку с бандитами, умудряются противостоять коллекторам и участвуют в перестрелках. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке сериала.

О чем новый сезон сериала «Училки в законе»

Напомним, по сюжету первого сезона выпускница Кембриджа Екатерина (Мария Шалаева), оказавшаяся в тюрьме по надуманному обвинению, совершает дерзкий побег. А затем устраивается работать в школу – учительницей английского языка. Там ее коллегами по цеху становятся жесткая преподавательница химии Галина Федоровна по прозвищу ГалиФе (Анна Гуляренко), экзальтированная учительница литературы (Антонина Комиссаренко) и строгая математичка (Марина Дианова).

Сериал снимался в одной из московских школ. Корреспондент Teleprogramma.pro Ольга Храбрых оказалась в кабинете химии, который трансформировался в съемочную площадку фильма. У доски — Анна Гуляренко в окружении реактивов, написанных формул, склянок и прочих атрибутов этого предметника.

Благодаря своей роли Анна действительно научилась проводить химические опыты. И теперь она понимает, какие реактивы нужно соединить вместе, чтобы все зашипело и взорвалось. Актриса тщательно готовится к каждому эпизоду. В перерывах между съемками беседуем с Анной Гуляренко.

— Во втором сезоне в сериале подробно раскрывается линия каждой героини. Расскажите, пожалуйста, о вашей?

— Во втором сезоне действительно раскрыты семейные и личные проблемы героинь: с мужьями, детьми, жильем. У Галифе, например, конфликт с дочкой, а еще проблема с домом, строители собираются его сносить. Кстати, в этом эпизоде были интересные экшн-съемки с экскаваторами. Одна из училок даже сядет за его руль.

— Страшно ли было сниматься?

— Не особо, ведь нам помогала каскадерская группа. Но иногда мы сами делали трюки, например, в этом сезоне Галифе разобьет кувшины о чужие головы, а о свою бутылку. Я вынуждена была сделать эту сцену с первого дубля, реквизит ведь надо беречь. Шишка, правда, потом осталась.

— Вы общаетесь с девушками вне съемок?

— Да, у нас даже есть тайный чат в вотсапе, мы там время от времени переписываемся. Называется «Училки-профурсетки».

Однако вернемся к съемкам. Следующая сцена – «англичанка» и «математичка» пилой распиливают кусок золота. Каким образом золотой слиток попал к педагогам, это и предстоит выяснить зрителям.

Вообще, события нового сезона происходят через год после событий, описанных в первой серии. Главная героиня Екатерина прочно обосновалась в Благовещенске и продолжает преподавать язык Шекспира. Но характер героини переживает трансформацию: она становится более мягкой и больше взаимодействует с другими педагогами. Также во втором сезоне Катерина встретит свою любовь.

Марина Дианова: «Из всех персонажей я похожа на училку больше всех»

Если в первом фильме внимание акцентировалось преимущественно на героине Марии Шалаевой, то во втором, как мы уже говорили, каждая из учительниц удостаивается отдельной истории. И каждая из них – абсолютно разная.

«В прошлом сезоне у меня была другая прическа, — говорит исполнительница роли учителя математики Марина Дианова. — А вот в этом из меня сделали статуэтку-единицу с характерным пучком из волос, прямо вытянули в вертикаль. В итоге получилась настоящая математичка! Из всех персонажей я похожа на училку больше всех – прямо такой штамп».

По словам Марины, актрисы получали положительные отзывы и от настоящих педагогов. Однажды во время съемок одного из эпизодов к ним подошли несколько женщин и закричали: «А можно с учителями сфотографироваться? С училками, училками!»

«Они сказали: «Мы учителя восьмой школы», вот, которая во дворе расположена. Мы обожаем училок и пересматривали сериал по несколько раз». Мы с ними сфотографировались, и они тут же выложили снимки в Инстаграм», — говорит Марина.

Мария Шалаева: «Мы смотрим сериал всей семьей»

«Я знаю, что от сериала в диком восторге остались дети и их родители, — продолжает Мария Шалаева. — Я даже у спросила у взрослых: «Вы, что, это детям показываете? С ума сошли, что ли?» А они отвечают: «Мы в таком восторге, смотрим всей семьей». На самом деле это очень классный формат, когда мы можем баловаться на тему школы».

Признание учителей вполне понятно. Каждая из актрис максимально вживается в свою роль. А педагогам очень приятно, что их труд увековечивают на экране.

Актрисы-учительницы освоили не только азы своих предметов, но и научились водить автомобили.

Например, снималась сцена, где герои садятся в машину «Оку». За рулем сидела Галифе, которую в одном из эпизодов заменила каскадер.

«И машина так рванула по газам. Я даже не предполагала, что «Ока» может так быстро бегать, — пояснила Марина Дианова. — А я головой с пучком упираюсь в крышу. Было очень забавно. И в этот же день мы снимали сцену, когда мы все вчетвером сидим на переднем сиденье. Не знала я, что мы такие компактные, но каким-то образом мы там поместились».

Продюсер Михаил Башкатов: «В сериале очень много экшна»

Вообще, по словам креативного продюсера проекта Михаила Башкатова, в сериале очень много экшна. Одна из самых сложных сцен – это сцена разборок, перестрелок с каскадерами, пиротехникой, эпизод сноса дома Галины Федоровны бульдозерами.

Съемки обеих частей проходили в Москве, Подмосковье и Благовещенске.

Первый сезон снимался в одной школе, а второй – уже в другой. А художники-постановщики переделывали интерьеры учебного заведения под художественные задачи сериала.

Интересно, что в 2008 году на экраны вышел сериал «Учитель в законе» и его продолжение с Юрием Васильевым, Игорем Миркурбановым и другими известными артистами. По словам креативного продюсера Михаила Башкатова, похожее название фильма – это случайное совпадение. А название сериала «Училки в законе» максимально отражает его суть.

Если первый сезон состоял из четырех серий, то второй увеличился в пять раз и будет насчитывать двадцать серий.

«Обычно снимается пилот сериала, а дальше принимается решение о его продолжении. У нас получилось так, что мы сняли пилотную версию, состоящую из четырех серий по 30 минут – полноценный художественный фильм. А поскольку сериал полюбился зрителям, то мы решили значительно его расширить», — отметил Михаил Башкатов.

Смотрите сериал «Училки в законе» на канале «Пятница!» по четвергам в 21: 00.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале.