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«Очень ценю и люблю его»: Мария Шалаева сделала признание о бывшем муже Надежды Михалковой

Актриса, которой приписывали роман с режиссером Резо Гигинеишвили, высказалась в день его рождения.

«Очень ценю и люблю его»: Мария Шалаева сделала признание о бывшем муже Надежды Михалковой
Мария Шалаева. Фото: Иван Макеев/«Комсомольская правда»

Девятнадцатого марта исполнилось 39 лет известному режиссеру, бывшему мужу Надежды Михалковой Резо Гигинеишвили. В этот день кинематографист принимает поздравления с прекрасной датой от родных, друзей и коллег. Пожелала сказать несколько приятных слов в адрес Резо Гигинеишвили и звезда сериалов, 40-летняя Мария Шалаева. Актриса дала понять, что у них с Резо по-настоящему крепкие отношения. Она назвала режиссера своим самым надежным человеком, номер которого можно набрать в любое время дня и ночи, и он всегда возьмет трубку и придет на помощь.

«Это мой самый надежный, прекрасный, отзывчивый человек. Резо — тот человек, которому я могу позвонить утром, днем, вечером, ночью, и он всегда, как говорится, в моем распоряжении. Очень ценю и люблю его», — приводит слова Марии Шалаевой ФАН.

Напомним, Резо Гигинеишвили после развода с Надеждой Михалковой приписывали роман с Марией Шалаевой. Поводом для разговоров послужил попавший в Сеть снимок, запечатлевший, как Резо нежно целует Марию.

Через некоторое время, правда, Гигинеишвили сыграл свадьбу со светской львицей Надеждой Оболенцевой. Брак просуществовал всего год.

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