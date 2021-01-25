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«Пятница!» покажет семь фильмов о путешествиях Антона Птушкина

Проект блогера «Большой выпуск» заменит передачу «Орел и решка» по понедельникам.

«Пятница!» покажет семь фильмов о путешествиях Антона Птушкина
«Большой выпуск» Антона Птушкина стартует на ТВ. Фото: канал «Пятница!»

Хорошая новость для тех, кто соскучился по «Орлу и решке» с Антоном Птушкиным в качестве ведущего. Популярный блогер возвращается на канал «Пятница!» с собственным тревел-проектом «Большой выпуск». С 25 января он будет выходить по понедельникам в 19 часов, заменив собой шоу «Орел и решка».

Известно, что Птушкин путешествует по миру без продюсеров, режиссеров и съемочной группы. Без заранее прописанного сценария он посещает самые интересные места планеты, погружается в жизнь городов и людей и рассказывает об ней в своих видео.

Канал «Пятница!» покажет семь «Больших выпусков» Антона, посвященных Швейцарии, Саудовской Аравии, Швеции, Азорским островам и другим уголкам мира.

Не пропустите премьеру авторского тревел-шоу Антона Птушкина канале «Пятница!» 25 января в 19:00.

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