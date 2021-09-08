«Орел и решка» в России, кулинарное шоу с Федункив и другие проекты нового сезона «Пятницы!» и «Субботы!»

Каналы «Пятница!» и «Суббота!» вслед за коллегами тоже представили свои новинки сезона. Итак, что мы увидим по телевизору в ближайшие месяцы – читайте в нашем материале.

Премьеры канала «Пятница!»:

«Орел и Решка. Россия» с 5 сентября

Тимур Родригез и Регина Тодоренко будут путешествовать по России и рассказывать нам о самых необычных местах. Ведущие побывают на Алтае, в Карачаево-Черкесии, Ростове-на-Дону, Волгограде и других городах нашей страны.

«Замуж за итальянца»

Специальный выпуск реалити «Четыре свадьбы», 9 сентября

Свадьбу Марины Федункив и итальянца Стефано Маджи покажут по каналу «Пятница!» уже 9 сентября. Это будет сспециальный выпуск реалити «Четыре свадьбы».

Нас ждет церемония бракосочетания, звездные гости, вынос торта и танцы на закате. Создатели шоу обещают, что будет весело.

«Блогеры и Дороги», второй сезон, с 11 сентября

Это шоу Насти Ивлеевой. Суть проекта в следующем: популярные блогеры во главе с бывшей женой Элджея путешествуют по нашей стране и показывают – как живут люди, чем занимаются, чем питаются, как отдыхают. В проекте приняли участие Даня Милохин, Ида Галич, Маша Миногарова, Эльдар Джарахов и другие.

«Гастротур», с 12 сентября

Ресторатор Дмитрий Левицкий отправляется в гастрономическое путешествие по России в поисках уникальных вкусов и рецептов. Камчатка, Байкал, Алтай — гастрономические впечатления и сюрпризы обеспечены!

«Пацанки», 6 сезон, с 16 сентября

В так называемой Школе Леди наступает новый сезон. А это значит, что снова девушки с непростой судьбой будут учиться избавляться от своих зависимостей, чтобы изменить жизнь к лучшему.

В новый сезон вернется Татьяна Полякова — преподаватель по этикету. Вместе с Лаурой Лукиной и Марией Третьяковой она станет наставником девочек и помощником на пути к новой жизни.

«Училки в законе», второй сезон, в октябре

Второй сезон комедийного блокбастера. Четыре простые учительницы из Благовещенска — химичка, русичка, математичка и англичанка — пускаются во все тяжкие и бросают вызов своим ученикам, местным коллекторам и китайской наркомафии. В фильме снялись Мария Шалаева, Антонина Комиссарова, Марина Дианова, Анна Гуляренко и другие.

«Вундеркинды», в октябре

Звездные гости увидят детей с уникальными талантами и попробуют угадать, какими именно талантами обладает каждый ребенок. Ведущий проекта — блогер Роман Каграманов.

Премьеры канала «Суббота!»:

«Богиня шопинга», с 18 сентября

Участницам дается три часа и 15 тысяч рублей для того, чтобы собрать образ для мероприятия и покорить модных экспертов. Девушка, собравшая лучший образ в заданном бюджете, победит в противостоянии и станет богиней шопинга.

Вкдущими шоу станут Мария Миногарова, Чума Вечеринка, Роман Каграманов, Даниил Грачев.

«Моя жена рулит», в октябре

Это будет новый сезон кулинарного реалити с Мариной Федункив. Впервые мужчины и женщины поменяются местами на кухне: мужчины готовят сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины «рулят» процессом и мужьями через наушник. На кухне будет жарко, ведь на кону не только деньги, но и отношения между супругами.

Дневные мелодрамы:

«Во имя любви» (Бразилия, 1997)

В 2021 году телеканал «Суббота!» оцифровал культовую бразильскую мелодраму для телевизионного эфира. В Венецию накануне своей свадьбы приезжает Эдуарда с матерью Эленой. Гуляя по Италии, Элена знакомится с обаятельным мужчиной, вдовцом Атилиу. Вскоре и мать, и дочь выходят замуж. Но с рождением детей в семьях начинаются проблемы.

«Постучись в мою дверь» (Турция, 2020)

Талантливая дизайнер Эда мечтает об учебе за границей, но вынуждена подрабатывать флористом. Молодой бизнесмен Серкан Болат готов оплатить обучение девушке, но взамен просит Эду притвориться его невестой. Смогут ли молодые люди договориться?

Вечерние детективы:

«Доктор Хаус» (США, 2004)

Сериал о гениальном враче Грегори Хаусе и его команде. Хаус виртуозно справляется со сложными медицинскими случаями, но не может справиться с собственным характером. Он живет с болью в ноге, поэтому с окружающими общается в резкой и неприятной манере. Однако его талант выявлять самые редкие заболевания сделал его известнейшим диагностом страны.

«Хороший доктор» (США, 2017)

Сериал рассказывает о Шоне Мерфи — молодом хирурге с аутизмом и синдромом саванта. Он получает работу в хирургическом отделении престижной больницы и использует свои таланты, чтобы спасать жизни пациентов.

«Кости» (США, 2005)

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий судебный антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. ФБР посылает ей амбициозного агента Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел. Команда, как правило, работает с делами, где от тела убитого остались только кости или другие останки.